Six Senses ouvre un premier hôtel urbain à Rome

L'hôtel abrite notamment un escalier monumental en marbre avec sa lucarne décorative aux colonnes de l'entrée principale, vieilles de 600 ans et récemment restaurées. Le grand bain baptismal datant du quatrième siècle a été découvert lors de fouilles archéologiques au début des années 1900 et est désormais visible sous les dalles de verre du BIVIUM Restaurant-Café-Bar.



Le Spa Six Senses Spa Rome propose quant à lui, un circuit des bains romains, d'une durée de 60 minutes, qui est une version moderne de l'ancien rituel. Il reproduit le caldarium, le tepidarium et le frigidarium. Au programme également : massages corporels, soins du visage mais également thérapies high-tech et tactiles telles que le biohacking, la thérapie sonore, les cocons corporels...



Orion Real Estate Fund V, parrainé par Orion Capital Managers, est le principal investisseur dans la rénovation du Palazzo Salviati Cesi Mellini.



Corrado Trabacchi, associé et directeur des investissements d'Orion Capital Managers, a déclaré : "Un incroyable bâtiment du XVe siècle a été ramené à la vie et rendu à la ville, après une rénovation sophistiquée suivant une approche philologique qui a respecté les différentes couches de l'histoire tout en y ajoutant une douce touche de modernité. Cette opération représente parfaitement notre philosophie d'investissement : régénération urbaine, création de valeur et responsabilité ESG."