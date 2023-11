Celebrity Cruises dévoile le nom de son nouveau navire le Celebrity Xcel

Tout comme le Celebrity Ascent , l. Le navire possèdera des caractéristiques et des espaces tels que :- The Retreat®, un espace de détente réservé aux passagers des suites, mis en valeur par un sundeck à 2 étages- Différentes catégories de cabines, des villas modernes à 2 niveaux équipées de piscines privées donnant sur la mer, des cabines avec des vérandas, effaçant les limites entre l'intérieur et l'extérieur- Un roof top avec un jardin encore plus spacieux et un étonnant Resort Deck comprenant des piscines flottantes- Un Sunset Bar à plusieurs niveaux et à plusieurs terrasses redéfinissant l'arrière du navire- Un restaurant gastronomique signé du chef français Daniel Boulud, doublement étoilé au guide Michelin en 2002 et très connu aux Etats-Unis- Une variété de spectacles, des concerts, des jeux et des activités diverses- Un Grand Plaza redessiné par le cabinet d’architecture français Jouin Manku, s'étendant sur 3 ponts, créant un espace intérieur aéré et ouvert- Et le retour du Magic Carpet®, s'élevant sur le côté du navire au-dessus de la mer, offrant aux passagers une vue à 180° sur l’océan