Futuroscopie : un climat instable crée un touriste de plus en plus instable 🔑

Que feront donc nos voyageurs ?



- Annuler purement et simplement pour madame Y ? Non. L’annulation dans son cas n’est pas possible, sauf si la compagnie ou le voyagiste décident d’annuler le vol et le voyage. Auquel cas, ils rembourseront. Reporter ? Éventuellement. Si la compagnie aérienne le propose… ou si elle possède une assurance de voyages adéquate. Mais, de son fait uniquement, madame Y ne peut renoncer au voyage de sa vie sans y laisser des plumes et sacrifier sur l’autel d’une nouvelle réalité climatique ses fantasmes californiens !



- Examiner de très près les cartes climatiques pour monsieur X et choisir une destination plus proche et plus sûre mais moins conforme à ses envies ? Sans doute.



- Annuler leur réservation en y perdant quelques euros pour le couple Z ? Bien entendu. Mais elle ne résout pas tout.



- Attendre la dernière minute pour les autres, afin d’être certain de ne pas se heurter à un typhon ou un séisme, constitue enfin la solution la plus sage.



- Prendre une assurance spéciale permettant d’annuler sans conditions particulières. Également.



- Passer par une agence de voyage afin de sécuriser son séjour et trouver une solution de remplacement ? (C’est déjà la solution qui se profile puisque, selon le Baromètre Guy Raffour/Opodo, les Français sont 2% de plus à avoir utilisé les services d’un agent de voyages en 2022 !



… A moins que monsieur X de son côté, comme madame Y du sien ou le couple Z prennent une grande décision : cette année, ils attendront que la météo se montre clémente et qu’il reste de la place sur les quelques nouvelles destinations qu’ils ont envisagé de visiter.



Le tout, en dernière minute ! Et s’ils ne trouvent pas destination à leur goût, ils resteront dans leur jardin !