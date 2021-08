FUTUROSCOPIE - Feux, inondations, pollution... Une nouvelle cartographie touristique se met en place

Pour qui veut regarder le monde en face, les nouvelles existent, sont précises et sont toutes aussi alarmantes les unes que les autres.



Il faudra donc en tenir compte dès aujourd’hui et pour les touristes, il faudra s’appliquer à consulter les nouvelles cartes du monde qui fleurissent sur les écrans avant de choisir une destination et de s’envoler.



Pour les voyagistes, le travail à accomplir dans leur programmation va aussi peser plus lourd…



Et d’ores et déjà, on peut imaginer que les voyages dans les régions polaires qui devenaient un « must » pour touristes fortunés pourraient devenir interdits.



Pour les assureurs, la tâche est également fastidieuse. Sans compter que les communes de leur côté devront prévoir d’accueillir les rescapés de plus en plus nombreux de catastrophes climatiques.



Des tâches qui ne s’improvisent pas et qui d’ores et déjà figurent sur leurs feuilles de route, impliquant budgets et personnel supplémentaires.



Quant à la destruction d’espèces animales, elle est également au programme de ces cataclysmes et fait l’objet d’une cartographie spécifique.



Car, partout, des espèces sont en danger prévient le WWF : lynx du désert, oiseaux, rongeurs et nul n'a oublié les petits koalas et autres kangourous australiens blessés ou tués par les flammes.



Plus près, dans le Var, c’est la tortue d’Hermann, dernière tortue terrestre d’Europe qui est menacée.



Et en Grèce, c’est le cerf élaphe qui est menacé d’extinction… Des drames que les plus avertis des touristes « écolos » prendront sans doute en compte et chercheront à atténuer. Enfin, espérons-le…