Futuroscopie - Le Signal de Soulac-sur-Mer peut-il en cacher un autre ? 🔑

Parmi les multiples images qui, quotidiennement, envahissent nos Ă©crans : la destruction du Signal me semble mĂ©riter un dĂ©bat. EmblĂšme de la frĂ©nĂ©sie de construction des annĂ©es soixante, Le Signal, cet immeuble de 78 appartements n’avait qu’un tort : celui d’ĂȘtre situĂ© trop prĂšs de l’ocĂ©an donc trop prĂšs des menaces d’érosion.



ÉdifiĂ© en 1967, Ă©vacuĂ© en 2014, il incarnait une Ă©poque euphorique au cours de laquelle le littoral s’équipait de nombreux hĂ©bergements destinĂ©s Ă accueillir les nouveaux vacanciers libĂ©rĂ©s quelques semaines d’étĂ© par les usines des Trente Glorieuses.



Attraction principale, la plage voyait sa frĂ©quentation exploser. Tout allait bien puisqu’à la mĂȘme Ă©poque Ă©taient lancĂ©s les grands projets d’amĂ©nagement de la cĂŽte Aquitaine par la Miaca et ceux de la cĂŽte Languedoc-Roussillon par la mission Racine.



Comme l’Espagne, la France avait un rĂŽle Ă jouer dans la course aux vacances que le vingtiĂšme siĂšcle promettait sĂ»r, prospĂšre, glorieux. Pourtant malgrĂ© l’insouciance des annĂ©es d’aprĂšs-guerre, les experts savaient que la cĂŽte aquitaine Ă©tait vulnĂ©rable. « Le trait de cĂŽte Ă©voluait , explique l’un d’eux, chahutĂ© en hiver par les grandes marĂ©es et la dilatation thermique des ocĂ©ans engendrant une Ă©lĂ©vation de leur niveau accentuĂ©e par la fonte des glaces polaires et continentales » 



Et, ces experts savent aussi aujourd’hui que ce n’est pas fini puisqu’en moyenne, chaque annĂ©e, le trait de cĂŽte recule de 2,50 mĂštres en Gironde, 1,70 mĂštres dans les Landes et que d’ici Ă 2050, l'ocĂ©an devrait avancer de 50 mĂštres !



Dans une autre rĂ©gion par exemple, Ă Wissant dans les Hauts de France, on n’a pas encore abattu d’habitations. Mais, une habitante explique qu’il y a dix ans, la mer Ă©tait Ă 200 mĂštres de chez elle alors qu’aujourd’hui, elle n’est qu’à 60 mĂštres, et que seulement une petite dune sĂ©pare dĂ©sormais sa maison de la plage, puis de la mer.



Mais, elle n’est pas la seule dans ce cas : 200 autres habitations sont menacĂ©es et selon la DREAL (Direction rĂ©gionale de l'environnement, de l'amĂ©nagement et du logement), prĂšs de 400 000 personnes vivent sous le niveau de la mer dans la rĂ©gion.



A la pelle, les exemples de montĂ©e du niveau des eaux font trembler les populations cĂŽtiĂšres qui voient leur eldorado et le rĂȘve de toute une vie parfois se lĂ©zarder.