Trenitalia signe un accord avec Amadeus

Cet accord de distribution avec

marque une avancée majeure dans notre stratégie de distribution

Désormais, nous sommes prêts à être distribués par une grande majorité d’agences de voyage et d’opérateurs, ce qui garantit une accessibilité totale et en temps réel à l’ensemble de nos billets de train à grande vitesse Frecciarossa, facilitant ainsi la planification et la réservation de voyages ferroviaires pour leurs clients

Nous sommes ravis de conclure cet accord de distribution avec Trenitalia et de rendre le contenu Frecciarossa accessible à nos clients agences de voyages en France. Proposer du contenu ferroviaire est essentiel et s’inscrit dans notre ambition de créer une véritable plateforme multi-canal et multi-provider

En rejoignant, Trenitalia met à disposition un nouveau canal de distribution pour les agences de voyages françaises. Cette plateforme technologique permet aux professionnels du voyage d’accéder à un écosystème complet d’offres touristiques, couvrant l’ensemble du parcours client, de la recherche à la gestion des réservations. L’intégration du contenu de Trenitalia garantit un accès en temps réel à l’ensemble des offres de la compagnie, incluant des options de réservation flexibles et une tarification dynamique.», déclare Marco Caposciutti . Il ajoute : «. »Les agences intéressées par cette offre doivent obtenir une accréditation préalable afin de pouvoir utiliser les solutions proposées, à savoir. Elles seront prochainement contactées à cet effet. Ce processus vise à anticiper l’intégration des agences et leur permettre d’accéder sans délai au contenu de Trenitalia France., précise : «. »Cet accord consolide laen renforçant sa visibilité auprès des distributeurs professionnels et en soutenant son objectif de proposer des solutions ferroviaires adaptées à la demande du secteur du voyage.