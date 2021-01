Best Western® Hotels & Resorts ouvre son école de formation hôtelière

Lancée en juin 2020 auprès du réseau d’hôtels du groupe Best Western® Hotels & Resorts, ého a pris un envol rapide, soutenu par le dispositif FNE-Formation qui permet la prise en charge de tout ou partie des coûts pédagogiques par l’Etat et l’AKTO.



6 mois après le lancement de l’offre, plus d’une centaine d’hôtels a déjà fait appel à ého pour former près de 500 salariés, 3500 heures de formations dont 3000 à distance ont été dispensées.



« Le lancement d’ého, l’école hôtelière, s’inscrit dans la stratégie de marque Employeur du groupe Best Western® Hotels & Resorts. Il témoigne du dynamisme de notre marque dans l’accompagnement des hôteliers face aux enjeux du secteur et répond à un besoin croissant de soutien à la professionnalisation des équipes. Nous sommes convaincus que la formation, en permettant d’accompagner les collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel et de ses évolutions, sera source de fidélisation à l’hôtel et à la marque » a déclaré Olivier Cohn, Directeur Général de Best Western France.