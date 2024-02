Naples : un cinq étoiles Rocco Forte Hotels en projet dans un palais historique

Fondée par Sir Rocco Forte et sa sœur, Olga Polizzi en 1996, Rocco Forte Hotels est une collection de 14 hôtels, complexes hôteliers, résidences et villas individuelles.



Les hôtels de cette collection sont installés dans des bâtiments magnifiques situés dans des lieux assez exceptionnels : Hotel de la Ville, Hotel de Russie et Rocco Forte House, sont à Rome ; Hotel Savoy, à Florence ; Verdura Resort, Rocco Forte Private Villas et Villa Igiea, en Sicile ; Masseria Torre Maizza, dans les Pouilles ; The Balmoral, à Édimbourg ; Brown's Hotel, à Londres ; The Charles Hotel, à Munich ; Hotel de Rome, à Berlin ; Hotel Amigo, à Bruxelles et Hotel Astoria, à Saint-Pétersbourg.



S'y ajoutera, en 2024, le Rocco Forte House à Milan. Puis, The Carlton, à Milan et Costa Smeralda, en Sardaigne, dont l'ouverture est programmée pour 2025 ; et enfin celle du Palazzo Sirignano, à Naples, en 2027 donc.



De son côté, Capri a été fondé par Nunzio Colella et Anna Sorrentino en 1988. Cette entreprise, au départ familiale, est rapidement devenue un groupe international.



Aujourd'hui encore dirigé par ses deux fondateurs ainsi que par leurs enfants -Marianna, Veronica, Salvatore et Francesco-, ce groupe italien de mode compte 170 magasins dans 6 pays du monde, avec plus de 1300 employés.