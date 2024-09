Rocco Forte Hotels ouvre un nouvel établissement à Milan

Rocco Forte House Milan est situé au centre du quartier de la mode de Milan. Les appartements sont conçus pour offrir une immersion dans le charme de la ville, avec un style italien à la fois contemporain et intemporel.



Chaque appartement donne sur une cour milanaise traditionnelle, avec un design signé Olga Polizzi, Directrice du Design du groupe, en collaboration avec Paolo Moschino et Philip Vergeylen.



Le palazzo du 19e siècle, situé sur la prestigieuse Via della Spiga, conserve ses stucs d'origine, ses plafonds ornés de fresques et ses meubles anciens au Noble Floor, reflétant le riche héritage de la ville. À l'inverse, les appartements du dernier étage présentent un style plus contemporain, avec de grandes fenêtres en verre et des terrasses.