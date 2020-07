Que faut-il craindre de la Commission européenne sur l'ordonnance ? Eric Drésin (ECTAA) répond !

TourMaG.com - Il suffit d'interroger les agences de voyages, c'est le calme quasi plat...



Eric Drésin : Le problème que nous avons étant qu'il est assez compliqué de pouvoir dégager une vision d'ensemble et sûre de la situation à destination.



Nous avions demandé la coordination, avec les autres acteurs du tourisme, de l'action de réouverture des frontières, ce n'est pas passé.



Si la réouverture s'est un peu mieux passée que la fermeture, ce n'était pas optimal et aujourd'hui l'industrie touristique en paye les prix, l'activité ne redémarre pas.



TourMaG.com - Avez-vous des échos de la part de vos adhérents ?



Eric Drésin : En France, c'est assez mitigé, dans les pays nordiques, ils ont interdiction de sortir, donc il n'y a rien.



En Italie, il y a très peu de touristes, c'est une catastrophe. Sur l'ensemble des marchés, nous sommes à l'epsilon de l'activité normale.



Nous allons être durablement touchés, nous pouvons considérer que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la crise, elle fut d'abord sanitaire, puis nous venons de rentrer dans celle économique.



TourMaG.com - Suivez-vous d'autres sujets au niveau européen ?



Eric Drésin : Il y en a un autre qui émerge, c'est celui de l'assurance BtoC, mais aussi au niveau de la responsabilité des tour-opérateurs.



Le secteur est peut-être devenu trop risqué pour le monde de l'assurance et si un assureur est prêt à rentrer à quel prix les polices seront fixées ? A l'avenir aurons-nous autant de concurrence sur le secteur ?



Voici un des sujets sur lequel, nous travaillons.



L'autre étant la mise à jour de la réglementation sur le voyage à forfait, la Commission européenne vient d'ouvrir une consultation jusqu'au mois d'octobre sur un nouvel agenda.



Puis nous suivons les conditions d'émission des avoirs proposés par les prestataires de services que ce soit les hôtels, compagnies aériennes, etc.



Aujourd'hui des établissements hôteliers font comprendre à des TO, que les avances versées correspondent aux frais d'annulation.



Pour finir, il y a un certain nombre de discussions sur l'industrie aéronautique, nous participons à cela dans le cadre d'une vision post-covid, afin d'éviter une super consolidation du secteur, mais aussi la durabilité de l'aérien, etc.



Le problème que nous avons avec la Commission en ce moment étant qu'elle n'est pas dans l'anticipation. Si jamais une 2de vague se déclare, que faisons-nous ?



Nous avons de la part des institutions et des Etats membres, il n'y a pas de volonté de s'asseoir autour de la table.