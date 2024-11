Taxe Chirac : prix des billets d'avion en hausse pour les Outre-mer ! 🔑

La position de la FNAM ne bouge pas. Nous luttons contre cette taxation et nous menons cette lutte pour l'ensemble du secteur, après chacun mène la politique commerciale qu'il veut.



Aucune compagnie aérienne n'aura la capacité d'absorber cette hausse sur ses marges. Nos adhérents ont bien dit que de toute façon, ce sera répercuté à travers une augmentation du prix des billets.



Notre seul objectif est de modérer les impacts de cette décision et faire en sorte que ce soit temporaire et non définitif, même si l'Etat reste assez ferme sur le sujet,

Le surcoût est de 850 millions.



Les compagnies françaises représentent à peu près 40 % des vols, donc le coût est de 350 millions d'euros. Pour une compagnie comme la notre, cela représentera plusieurs millions d'euros, voire même une dizaine de millions d'euros,

" nous a expliqué Pascal de Izaguirre, en qualité de président de la FNAM. Et celui qui est aussi le PDG de Corsair, nous confirme que s'il n'a pas encore pris la décision pour sa compagnie et devra se positionner très clairement. Et il ne fait pas de doute que le transporteur n'absorbera pas lui-même cette surcharge." poursuit-il.Il serait d'une quinzaine pour le groupe Dubreuil.Et pour un fin observateur de l'aérien français, la décision précoce d'Air France serait plutôt logique et signe d'une gestion saine de l'entreprise.Pour une fois, que notre pavillon français anticipe, en bon père de famille, pour éviter de se retrouver avec un bilan 2025 déprécié, les agences de voyages s'insurgent. Comme pour le gouvernement, la solidarité n'est que dans les mots...