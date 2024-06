Corsair : faut-il s'inquiéter du dernier bilan publié ? 🔑

TourMaG - Vous affichez des pertes de 114 millions d'euros en septembre 2022, ce sont des chiffres très conséquents.



Pascal de Izaguirre : Nous n'avons jamais dit le contraire.



Attention, nous parlons là de l'exercice 2021-2022. Notre exercice comptable court du 1er octobre au 30 septembre.



TourMaG - Dans ces pertes globales, une part significative sera bien abandonnée par l'Etat ?



Pascal de Izaguirre : Ce n'est pas le même sujet, ça n'a rien à voir.



Les pertes sont des résultats financiers, la dette, c'est autre chose.



Je tiens à rappeler que nous sommes entrés dans le Covid avec zéro dette. La seule dette dont nous parlons aujourd'hui est celle de l'État et qui a été contractée durant le Covid.



Pour le reste, Corsair a toujours payé et paie rubis sur l'ongle tous ses créanciers, ses dettes fiscales et sociales.



Nous ne sommes pas les seuls à avoir hérité d'une lourde dette, c'est aussi le cas pour d'autres compagnies.



TourMaG - Vous avez publié vos comptes 2022. Est-ce que Bruxelles et l'Etat avaient accès à ces informations ?



Pascal de Izaguirre : Vous vous doutez bien que Bruxelles et l'Etat français ont tous ces chiffres.



Il faut que vous sachiez que quand vous êtes dans un plan de restructuration comme nous l'étions en 2020, vous êtes suivi de très près par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et par Bercy, donc Bruxelles a bien sûr les mêmes informations.