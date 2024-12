Taxe Chirac : aérien, ton univers impitoyable...

Imaginez un peu que dans ce même pays, que nous conspuons tous ou presque (la France), il existe un secteur qui n'en fait qu'à sa tête, sans jamais se faire reprendre à l'ordre, où très rarement.Imaginez un secteur, où le carburant n'est pas taxé. Il ne pourra sans doute jamais l'être ici et partout ailleurs dans le monde.Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture produite par l'entreprise du futur ministre US de l'Efficacité gouvernementale (ou DOGE pour Department of Government Efficiency en anglais), filent près de 60% du montant de leur plein à... l'Etat.Imaginez un secteur, où des entreprises baffouent le Code du travail en toute impunité sans jamais avoir à rendre des comptes. Imaginez un secteur qui soigne ses bilans comptables sur le dos de l'Etat, donc du contribuable. Imaginez que ce même secteur interprète les textes comme ça l'arrange et rembourse ses clients (ou pas) y compris lorsque ils y ont droit.Cerise sur le gâteau : lorsque ces entreprises peinent à boucler leurs exercices, les pouvoirs publics volent à leur secours et sortent le carnet de chèques pour faire l'appoint des quelques dizaines de milliers d'euros manquant à l'appel. Si, si !Non, non, vous ne rêvez pas, vous qui êtes à la tête d'une agence de voyages de quartier et qui avez dû justifier à maintes reprises l'usage du chômage partiel ou qui affrontez la Direccte ou les inspecteurs des impôts pour un énième redressement fiscal...Ce monde merveilleux existe bel et bien, il s'appelle le transport aérien.