Air Austral : Hugues Marchessaux prend la présidence !

Nous n'avons pas eu de consultation, alors que c'est obligatoire sur les orientations stratégiques.



Les comptes clôturés au 31 mars 2024 n'ont toujours pas été présentés non plus. Le dialogue social est complètement à l'arrêt. Nous les avions prévenus, il faut nous parler, ils ne nous ont pas écoutés, voilà où nous en sommes.



Nous mettons un coup de pression aux actionnaires en les appelant à se montrer plus ouverts vis-à-vis de nous,

Celle-ci s'inscrit donc dans un contexte économique lourd, même si le redressement est en cours. A cela s'ajoute une défiance d'une partie des salariés qui s'inquiètent de l'avenir de leur employeur.Le syndicaliste fustige aussi les décisions prises sans en consulter les forces vives de la compagnie. Malgré ce mécontentement et les craintes de la base, il n'est pas question d'entrer en conflit avec la direction.Air Austral ne pourrait se permettre de vivre une grève, sous peine de devoir mettre la clé sous la porte.