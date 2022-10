Air Caraïbes Atlantique : Hugues Marchessaux nommé directeur général

Marc Rochet, Président d’Air Caraïbes a déclaré : « Je tiens avant toute chose à remercier chaleureusement Mathieu Munos qui a accompagné le développement d’Air Caraïbes depuis ses débuts. Mathieu a fait le choix de se consacrer à d’autres activités plus personnelles. Je suis convaincu que l’arrivée d’Hugues Marchessaux à nos côtés sera un atout de plus pour notre compagnie.



Hugues est un grand professionnel de l’aérien : il connaît parfaitement nos activités et nos marchés et pourra ainsi mettre son expertise au service de nos ambitions. »



Air Caraïbes Atlantique comprend une flotte d’avions long-courriers composée d’A330-300, d’A350-900 et d’A350-1000 pour assurer les vols transatlantiques au départ d’Orly.