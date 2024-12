Air Austral : "La compagnie est là pour très longtemps" [ABO]

A cela s'ajoute la surveillance de l'Union européenne, dans le cadre du plan de sauvegarde.



L'entreprise ne peut pas faire n'importe quoi. L'encadrement devrait s'arrêter au 31 mars 2025. Après cela, elle sera affranchie de ces contraintes. Mais cela ne l'empêche pas d'avancer.



" La fin d'année est plutôt bonne.



Nous avons réalisé un très bon Black Friday. Le revenge travel est sans doute terminé, nous n'allons pas afficher le même taux de croissance que l'année passée, mais l'appétence pour nos routes est toujours bien présente.



A partir d'avril et jusqu'à mai, nous sommes sur les mêmes tendances que l'année précédente. Il faut bien reconnaitre que nous n'observons pas de gros dynamisme sur l'activité, " se projette le patron du transporteur.



L'incertitude politique et les difficultés économiques de notre pays laissent planer le doute sur la vivacité du secteur. Bien que la ligne entre Paris et la Réunion soit la 3e en termes de trafic au départ de la métropole, l'incertitude est totale. Et pas seulement pour Air Austral.



Il est temps maintenant pour l'entreprise de regarder devant, même si le passé récent est parfois lourd à porter.



" J'entends la musique : Hugues Marchessaux l'homme de paille de Marc Rocher.



J'ai du respect pour l'homme et le dirigeant, mais je suis Hugues Marchessaux et pas Marc Rocher. Pour l'anecdote, j'ai beaucoup plus travaillé avec Pascal de Izaguirre qu'avec l'ancien responsable d'Air Caraïbes.



Il conseille les actionnaires sur certains sujets, mais j'ai mes propres convictions et visions pour l'avenir de la compagnie.



Quant à l'avenir d'Air Austral, la situation n'est pas facile. Nous mettons en place les briques pour permettre son redressement. Et à tous les oiseaux de mauvais augure, je dis ceci : la compagnie est debout et sera là pour très longtemps, " conclut-il.