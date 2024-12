En avril 2024, une nouvelle société a été créée. Baptisée R2A, elle a pour activité principale " la fourniture de prestations d'assistance aéroportuaire et de services divers aux compagnies aériennes desservant la Réunion. "



Cette filiale servira sans doute à rationaliser cette activité.



Une autre succursale, Ewa Air sera bien maintenue, mais aussi plus intégrée au groupe, pour que les horaires, une communication et une politique commerciale qui soient mieux coordonnés.



" Mayotte est un marché important pour nous et sur lequel nous ne sommes peut-être pas suffisamment présents. Ewa Air doit être beaucoup mieux intégrée dans la réflexion générale de l'implantation d'Air Austral dans l'Océan Indien. "



Une simplification des produits à bord sera réalisée, sans rogner sur la qualité, il s'agit d'être plus " pertinent ".



Même s'il n'a pas les coudées franches, Hugues Marchessaux a sanctuarisé des capacités d'investissement pour permettre une dématérialisation des services et sur le web-servicing.



" Aujourd'hui nous ne sommes pas présents dans les bornes des aéroports, nous n'avons pas vraiment d'application portable. Nous menons à la fois une rationalisation et une modernisation, " poursuit-il.



Au niveau du catering, les choix seront réduits, pour limiter les dépenses, un gros travail sera aussi réalisé sur le coût des escales et sur la maintenance.



Face à l'optimisation des charges, le management va aussi devoir augmenter ses recettes.



" Nous devons travailler tout simplement pour améliorer le yield et avoir un pricing amélioré. Il y a des optimisations à faire en termes de remplissage, de grilles tarifaires.



Je ne réinvente pas la poudre, simplement nous devons être plus affutés et réactifs par rapport au marché. C'est peut-être ce qui a manqué par le passé.



A cela s'ajoute toute la partie recettes ancillaires ou recettes annexes. Nous sommes à moins de 3% de recettes supplémentaires, c'est trop peu. Entre 3 et 15%, comme chez les low-cost, nous avons une marge de manoeuvre.



Nous avons des recettes à aller chercher, pour inverser la situation et redevenir rentable, " estime Hugues Marchessaux.