Hôtels, resto, commerces... Facebook et Mapstr lancent une carte interactive pour soutenir le tourisme

Facebook dévoile le programme #EnsembleEnFrance avec pour objectif d’aider tous les commerces de proximité forcés de mettre en pause leur activité pendant la crise sanitaire.



Pour les soutenir au moment de leur réouverture et encourager la relance de la saison touristique en France, Facebook, Mapstr et plusieurs personnalités françaises partent en campagne pour créer la première carte du tourisme solidaire et aider à la relance économique cet été.



Chaque semaine sur la page de Facebook France, Facebook partagera une carte des bonnes adresses et des commerces de proximité affectionnés par des personnalités françaises et pour leur donner un coup de pouce afin de redémarrer leur activité.



Restaurant, chambre d’hôte, artisan ou joyau du patrimoine local… chaque personnalité partagera les coups de cœur de sa région.