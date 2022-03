Quels sont les meilleurs rooftops de Paris ?

Pendant ses moments de liberté, Tifenn Cloarec est à l'affût de découvertes qui nourrissent sa passion pour l'art de vivre à la française.



Des jardins remarquables aux musées insolites, des châteaux majestueux aux artisans discrets, des tables gourmandes aux adresses inattendues, elle cultive le goût pour les beaux endroits où il fait bon être.



C'est en prenant de l'altitude pour admirer les vues embrassant la Ville Lumière qu'elle a fait naître ce guide des « Rooftops et vues panoramiques sur Paris », le premier livre entièrement dédié à ce sujet. Chacun trouvera dans ces bars et restaurants de quoi combler les papilles, le plaisir des yeux et l'enivrement des hauteurs.



Plusieurs adresses perchées, incontournables ou plus confidentielles, offrent depuis longtemps des escales aériennes et des vues panoramiques sur la Ville Lumière.