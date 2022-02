Paris lance une marketplace dédiée à l'offre MICE🔑

TourMaG.com - Comment voyez-vous évoluer le tourisme d'affaires et le MICE ?



C. D. : Il y a un essor important de la visio-conférence avec des outils comme Teams et zoom.



C’est l’une de nos préoccupations. S’il n’y a plus de pandémie demain, est-ce que les entreprises vont continuer à envoyer, à la même fréquence, leurs collaborateurs pour des rendez-vous d’affaires à Paris ? Je ne crois pas. Les habitudes ont changé.



Les entreprises se sont habituées à ces outils par la force des choses, et ont observé les économies réalisées par rapport au déplacement.



Je ne pense pas que l’on retrouvera les niveaux des années passées sur le voyage d’affaires.



Sur les salons, beaucoup de sessions sont hybrides, avec une partie en présentiel et une autre en distanciel. La digitalisation va perdurer.



Tous les professionnels du tourisme et de l’attractivité économique en lien avec le tourisme d’affaires doivent prendre cela en compte et développer ces salons et congrès hybrides. Là encore, on ne reviendra pas en arrière.



TourMaG.com –Comment travaillez-vous l’attractivité de la destination ?



C. D. : Nous accompagnons les territoires pour la promotion de l’offre MICE francilienne. Depuis 2015, nous regroupons et associons les acteurs touristiques au sein du comité des territoires tourisme d’affaires dans une logique de mutualisation des moyens humains et financiers et évidement d’efficacité.



Nous avons des opérations concertées et ciblées vers de la clientèle affaires et des acteurs MICE, avec des partenariats et des participations tarifaires préférentiels pour les CDT, OT et une mise à disposition par exemple de fichiers d’agences événementielles, de prescripteurs et d’acheteurs.



Soit environ 2000 contacts qualifiés à disposition.



Nous menons des opérations de terrain, afin de promouvoir la destination, vers les entreprises et les agences événementielles franciliennes.



Nous organisons une série d’éductours, de whorkshops, et d’événements MICE dans les territoires. Un est prévu en décembre prochain. Le 17 et 22 mars nous accompagnerons les événements organisés par l’office de tourisme de Versailles et Issy Tourisme.