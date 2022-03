Recrutement : faut-il communiquer les questions aux candidats avant l’entretien ?

En synthèse les éventuels risques pour les recruteurs seraient :



- De ne pas savoir si les réponses sont les siennes ou celles d’un « coach »

- De ne pas différencier le degré de vérité et d’enjolivement de la réponse

- De ne pas évaluer pleinement les compétences ainsi que l’intelligence émotionnelle

- De perdre l’intérêt de la spontanéité des réponses et de l’échange

- Et par conséquent d’augmenter la probabilité de se tromper dans son choix



En creusant, je me demande si cette idée de communiquer les questions aux candidats avant l’entretien, qui est à la mode notamment chez les GAFA, n’est pas une autre façon pour les entreprises de séduire les candidats en donnant l’image d’être aidante, empathique et ainsi de se différencier dans le marché de l’emploi très tendu actuellement ?



Je recommande donc aux recruteurs, professionnels et non professionnels, d’être vigilants sur les nouvelles techniques de recrutement sur lesquelles pour certaines, comme le CV anonyme, on reviendra lorsque leurs applications démontreront leur inefficacité. La psychologie humaine évolue mais ne changent pas !



Et aux candidats de se préparer en amont, d’être eux-mêmes et d’exprimer leur spontanéité. C’est comme ça que nous recruteurs les connaîtrons mieux !