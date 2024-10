Solution de paiement : Brex et Navan lancent BrexPay pour Navan une solution de gestion des voyages et de cartes pour les entreprises

Brex, plateforme de gestion des dépenses d'entreprise et des cartes corporate, et Navan, la solution de gestion des voyages et des notes de frais, annoncent le lancement de leur nouvelle offre conjointe, BrexPay pour Navan.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 22 Octobre 2024

BrexPay pour Navan, une solution de gestion des voyages et de cartes pour les entreprises.



Cette solution intégrée de gestion des voyages d'affaires et des paiements combine les services de gestion des voyages de Navan et les cartes corporate globales de Brex. BrexPay pour Navan simplifie les paiements liés aux déplacements professionnels et permet de les gérer directement via la plateforme Navan.



Brex et Navan : programme de cartes global, réconciliation... BrexPay pour Navan a été développé conjointement par les ingénieurs des deux entreprises en s'appuyant sur les technologies Navan Connect et Brex Embedded afin de créer une intégration directe et entièrement native entre l'infrastructure globale de gestion des paiements de Brex et la solution de gestion des voyages de Navan.



La solution permet aux entreprises d'accéder à :



• Un programme de cartes global. Avec BrexPay pour Navan, les clients profitent de limites 40 fois plus élevées qu'avec les cartes traditionnelles et de cartes émises en devises locales dans plus de 50 pays. De plus, elles économisent des milliers d'euros de frais d'échange et de virements bancaires.



• Une gestion des voyages moderne. Grâce à une solution de gestion des voyages d'affaires de bout en bout, les entreprises sont en mesure de développer leur programme de voyage, de réduire leurs coûts et d'augmenter la conformité et l'adoption de la plateforme.



• La réconciliation de 100 % des paiements. En combinant les services de gestion des voyages et des notes de frais de Navan et les cartes corporate de Brex, BrexPay pour Navan permet aux entreprises d'économiser des heures de travail chaque mois grâce à l'automatisation de la saisie des reçus, des processus comptables et de la réconciliation de 100 % des paiements.

« Avec BrexPay pour Navan, nous lançons une solution unique sur le marché , déclare En combinant le processus d'onboarding rapide, l'accessibilité globale et les outils financiers natifs de Brex avec la solution tout-en-un de gestion des voyages d'affaires de Navan, nous offrons aux clients une expérience de gestion des voyages et des paiements dont les capacités dépassent ce qui se faisait jusqu'ici sur le marché ».



« Aujourd'hui, les équipes sont plus globales que jamais et connaissent un fort turn-over. Ce partenariat unique, qui s'appuie sur la technologie de Navan, crée une expérience utilisateur sans couture qui offre aux entreprises une base solide pour grandir , explique Avec BrexPay pour Navan, les entreprises modernes implantées à l'international sont en mesure de se concentrer pleinement sur le développement de leurs activités, de booster leur efficacité et de faire des voyages d'affaires un levier de croissance stratégique ».



Lire aussi : Paiement en Europe : ce qui pourrait changer en 2027 ?

