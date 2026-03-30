Navan atteint 702 M$ de chiffre d’affaires et veut accélèrer en 2027

Navan, plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses propulsée par l’intelligence artificielle, a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice fiscal 2026, clos le 31 janvier.
L’entreprise annonce une croissance soutenue de son chiffre d’affaires et un premier exercice complet avec un flux de trésorerie positif.
Au quatrième trimestre 2026, le chiffre d’affaires de Navan a atteint 178 millions de dollars, en hausse de 35 % par rapport à la même période l’an dernier.
La part liée à l’utilisation de la plateforme s’élève à 161 millions de dollars (+35 %), tandis que le chiffre d’affaires des abonnements atteint 17 millions de dollars (+29 %).
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires total s’établit à 702 millions de dollars, soit une progression de 31 % par rapport à 2025, avec une hausse de 33 % pour les abonnements.
Le volume brut de réservations (GBV) a progressé de 42 % au quatrième trimestre pour atteindre 2,3 milliards de dollars, et de 38 % sur l’ensemble de l’année, à 9,1 milliards de dollars. Le volume de paiements a également augmenté, de 19 % sur le trimestre et de 13 % sur l’année.
L’entreprise annonce une croissance soutenue de son chiffre d’affaires et un premier exercice complet avec un flux de trésorerie positif.
Au quatrième trimestre 2026, le chiffre d’affaires de Navan a atteint 178 millions de dollars, en hausse de 35 % par rapport à la même période l’an dernier.
La part liée à l’utilisation de la plateforme s’élève à 161 millions de dollars (+35 %), tandis que le chiffre d’affaires des abonnements atteint 17 millions de dollars (+29 %).
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires total s’établit à 702 millions de dollars, soit une progression de 31 % par rapport à 2025, avec une hausse de 33 % pour les abonnements.
Le volume brut de réservations (GBV) a progressé de 42 % au quatrième trimestre pour atteindre 2,3 milliards de dollars, et de 38 % sur l’ensemble de l’année, à 9,1 milliards de dollars. Le volume de paiements a également augmenté, de 19 % sur le trimestre et de 13 % sur l’année.
Navan franchit le cap des 700 millions de dollars de chiffre d’affaires
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Si le résultat net en normes comptables (GAAP) reste déficitaire, avec une perte de 73 millions de dollars au quatrième trimestre et de 398 millions de dollars sur l’année, Navan met en avant la réalisation de son premier exercice complet avec un flux de trésorerie positif provenant des activités opérationnelles.
Il s'est établi à 34 millions de dollars sur l’année et 15 millions de dollars de free cash flow.
En termes de rentabilité ajustée (non-GAAP), l’entreprise a enregistré un résultat opérationnel positif de 37 millions de dollars sur l’exercice 2026, contre une perte de 25 millions en 2025.
Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel non-GAAP s’établit à 1 million de dollars.
A lire : Navan (ex-TripActions) veut "s'adresser directement au voyageur d’affaires"
Il s'est établi à 34 millions de dollars sur l’année et 15 millions de dollars de free cash flow.
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Navan : un résultat net toujours fortement déficitaire
Navan a lancé en 2026 Navan Edge, un assistant de voyage hyper-personnalisé reposant sur l’IA, et prévoit d’intégrer les clients de Reed & Mackay à sa plateforme, combinant technologie et service premium.
La société a également renforcé son équipe dirigeante avec la nomination d’Aurélien Nolf comme directeur financier et l’arrivée de Shai Weiss, ancien CEO de Virgin Atlantic, au conseil d’administration.
A lire aussi : Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
Pour le premier trimestre 2027, Navan anticipe un chiffre d’affaires compris entre 204 et 206 millions de dollars, soit une croissance d’environ 30 % par rapport à 2026.
Pour l’ensemble de l’exercice 2027, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 866 et 874 millions de dollars, avec un résultat opérationnel non-GAAP compris entre 58 et 62 millions de dollars.
Selon Ariel Cohen, cofondateur et CEO de Navan, "Notre plateforme axée sur l’IA gagne des parts de marché dans le segment des entreprises, en remplaçant les systèmes fragmentés par une solution unifiée et évolutive."
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Selon Ariel Cohen, cofondateur et CEO de Navan, "Notre plateforme axée sur l’IA gagne des parts de marché dans le segment des entreprises, en remplaçant les systèmes fragmentés par une solution unifiée et évolutive."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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