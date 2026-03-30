Navan atteint 702 M$ de chiffre d’affaires et veut accélèrer en 2027

Si le résultat net en normes comptables (GAAP) reste déficitaire,Navan met en avant la réalisation de son premier exercice complet avec un flux de trésorerie positif provenant des activités opérationnelles.Il s'est établi à 34 millions de dollars sur l’année et 15 millions de dollars de free cash flow.En termes de rentabilité ajustée (non-GAAP), l’entreprise a enregistré un résultat opérationnel positif de 37 millions de dollars sur l’exercice 2026, contre une perte de 25 millions en 2025.Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel non-GAAP s’établit à 1 million de dollars.