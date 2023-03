Appli mobile TourMaG



Navan (ex-TripActions) veut "s'adresser directement au voyageur d’affaires" La TMC a commencé ses opérations en France début 2022 sous le nom de TripActions

TripActions, qui s’appelle dorénavant Navan, est présente en France depuis maintenant un peu plus d’un an. L’occasion de faire un bilan avec son directeur général, Zahir Abdelouhab, qui évoque les ambitions de la TMC avec sa stratégie tournée vers l’utilisateur que symbolise la nouvelle marque.

Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 7 Mars 2023

TourMag - Navan, sous le nom de TripActions, a ouvert son bureau français en janvier 2022. Peut-on faire un bilan de ces premiers mois d’exercice ?





Zahir Abdelouhab - On va passer d’une trentaine de personnes à cinquante et nous avons signé une centaine de clients sur la première année, bien au-delà de nos espérances initiales. A noter que tout le fleuron de la french tech française a, massivement, décidé de passer chez nous.



Mais il y a aussi des sociétés plus classiques, comme Biscuits International et Heineken, un contrat global qui profite à la France.



Parmi ces entreprises, quatre n’avaient pas de solution et dans d’autres cas, nous avons remplacé des TMC. Notre proposition de valeur a trouvé le même écho que dans les pays où Navan était déjà installée.



Rendre autonomes les voyageurs TourMag - Quelles sont les raisons qui ont pu pousser des entreprises à changer de TMC pour votre solution ou commencer avec vous ?



Zahir Abdelouhab - Nous sommes les seuls à proposer une offre tout en un qui regroupe voyage d’affaires, carte d’entreprise et gestion d’entreprises. Ce qui permet une expérience sans couture de bout en bout. L’autre point, c’est la qualité de l’offre pour l’utilisateur, avec des interfaces graphiques améliorées, des tarifs préférentiels, l’intelligence artificielle avec Open AI.



D’un point de vue « finance », la visibilité en temps réel plait beaucoup : elle permet de contrôler ses dépenses. J’ajoute la fonction « contrôle de gestion » qui permet de gagner un temps fou dans la réconciliation de l’ensemble des dépenses et des notes de frais.



De plus, tout est automatisé pour le travel manager qui peut s’attacher à améliorer l’expérience au sens large des utilisateurs.



Notre modèle est différent : la technologie ne sert que l’autonomie des utilisateurs, qui peuvent, par exemple, modifier des billets d’avion sans avoir à passer un coup de fil. Tous les voyageurs peuvent faire les tâches simples.



En revanche, il lui faut moins d’une minute pour toucher un agent qualifié, dont le job est de gérer des situations de crise. C’est une approche qui est différente mais cela va dans le sens de la marche. Nous avons des taux d’adoption à plus de 95%.



Par ailleurs, indépendamment des agents, nous avons des équipes locales qui accompagnent les clients à appréhender ce nouveau mode à penser. On forme les utilisateurs et les administrateurs, car on ne passe pas d’une TMC classique à une nouvelle sans formation.

Ouverture de la plateforme au grand public TourMag : Pourquoi ce nouveau nom qui sonne « grand public » ?



Zahir Abdelouhab- Nous avons eu une ère de logiciels définis pour l’entreprise avec, comme résultante, le leackage. Il faut des utilisateurs contents et donc des interfaces désignées pour eux et cela sert les intérêts de l’entreprise. On crée un cercle vertueux qui commence par le collaborateur.



navigation » et « d’avant-garde ». C’est aussi un palindrome qui montre que l’on peut aborder le sujet dans plusieurs sens et qu'on arrive toujours à bon port.



Nous avons pour ambition de nous adresser directement au voyageur d’affaires. Au sein de la solution, nous proposons une offre « voyage personnel » dont tout un chacun peut profiter même si l’entreprise n’est pas cliente.



On va ouvrir courant mars la plateforme au grand public, la seule condition est d’indiquer une adresse professionnelle. A nous ensuite, si cinq collaborateurs d’une même entité utilisent nos services, d’aller voir l’entreprise pour lui proposer un contrat.



En 2023, nous avons toujours ce même objectif,



D’un point de vue produit, nous allons continuer à développer notre offre pour produire une expérience sans couture pour l’utilisateur. Cela peut être pouvoir faire tous les check-in directement dans l’application, voir où sont nos collègues dans l’avion…



Le télétravail a aussi généré de nouveaux voyages d'affaires et de nouveaux besoins. Si je dois trouver un lieu pour regrouper mes collaborateurs éclatés aux quatre coins de la France, notre offre « meeting & events » est capable de déterminer la meilleure ville pour se rencontrer.

Laurent Guéna

