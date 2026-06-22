Navan lance Navan events : une plateforme dédiée à la gestion des séminaires

Navan annonce le lancement officiel de Navan Events, une nouvelle interface à planification automatisée et assistée par intelligence artificielle.
Cette solution promet de remplacer "les processus manuels et la multiplication des outils disparates" en centralisant toutes les étapes logistiques et financières des réunions et séminaires d'entreprise.
La solution regroupe l'intégralité du cycle de vie d'un événement, de la recherche initiale de prestataires jusqu'au suivi budgétaire final. Les administrateurs peuvent ainsi piloter les appels d'offres hôteliers, gérer les inscriptions des participants et encadrer les réservations de transport au sein d'un environnement unique. Ce système permet également de configurer des circuits d'approbation pour contrôler les coûts individuels et anticiper les budgets globaux.
La plateforme se distingue par l'intégration d'un assistant virtuel intelligent conçu pour guider les équipes dans la négociation et la recherche de lieux. Pour Galen Grady, Senior Vice President et General Manager de Navan Events, cette automatisation répond à une demande croissante de fluidité.
En complément de l'outil numérique, les utilisateurs bénéficient d'un accès direct à une équipe d'experts Navan pour obtenir un accompagnement personnalisé lors de la contractualisation ou pour la gestion opérationnelle sur place.
Cette solution promet de remplacer "les processus manuels et la multiplication des outils disparates" en centralisant toutes les étapes logistiques et financières des réunions et séminaires d'entreprise.
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Un déploiement international progressif sur le marché du voyage d'affaires
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Après son introduction immédiate outre-Atlantique et son arrivée imminente en Europe, la solution logicielle continuera son déploiement à l'échelle mondiale dans les prochains mois.
L'entreprise profitera notamment de sa participation au Business Travel Show et au Meetings Show, prévus les 24 et 25 juin à l'ExCeL de Londres, pour présenter les fonctionnalités de cette interface unifiée aux professionnels du secteur.
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