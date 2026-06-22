Navan lance Navan events : une plateforme dédiée à la gestion des séminaires

Après son introduction immédiate outre-Atlantique et son arrivée imminente en Europe, la solution logicielle continuera son déploiement à l'échelle mondiale dans les prochains mois.L'entreprise profitera notamment de sa participation au Business Travel Show et au Meetings Show, prévus les 24 et 25 juin à l'ExCeL de Londres, pour présenter les fonctionnalités de cette interface unifiée aux professionnels du secteur.