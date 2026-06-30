SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

SAS commande 18 Airbus A330neo pour accélérer sa croissance et la modernisation de sa flotte, Depositphotos.com Photo by robert.buchel.fl1.li
La compagnie scandinave SAS franchit une étape importante dans le renouvellement de sa flotte.
À l’occasion d’une cérémonie officielle organisée à Copenhague, Anko van der Werff, PDG de SAS, et Benoît de Saint-Exupéry, directeur des ventes de la branche avions commerciaux d’Airbus, ont officialisé l’acquisition de 18 Airbus A330-900.
Ces nouveaux appareils soutiendront l’expansion du réseau international de la compagnie, en lui permettant d’augmenter ses capacités sur les lignes existantes à forte demande et d’ouvrir de nouvelles liaisons à travers le monde.
"Alliant des performances économiques exceptionnelles à un meilleur bilan environnemental, cet appareil jouera un rôle clé dans notre politique de flotte à long terme.
Il nous permettra d’offrir une expérience client exceptionnelle, d’étendre notre réseau et de proposer une flexibilité et un confort accrus à nos passagers," a déclaré Anko van der Werff.
À l’occasion d’une cérémonie officielle organisée à Copenhague, Anko van der Werff, PDG de SAS, et Benoît de Saint-Exupéry, directeur des ventes de la branche avions commerciaux d’Airbus, ont officialisé l’acquisition de 18 Airbus A330-900.
Ces nouveaux appareils soutiendront l’expansion du réseau international de la compagnie, en lui permettant d’augmenter ses capacités sur les lignes existantes à forte demande et d’ouvrir de nouvelles liaisons à travers le monde.
"Alliant des performances économiques exceptionnelles à un meilleur bilan environnemental, cet appareil jouera un rôle clé dans notre politique de flotte à long terme.
Il nous permettra d’offrir une expérience client exceptionnelle, d’étendre notre réseau et de proposer une flexibilité et un confort accrus à nos passagers," a déclaré Anko van der Werff.
A330neo réduit de 25 % la consommation de carburant
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Équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération, l’A330neo affiche un rayon d’action maximal de 15 000 kilomètres sans escale.
A lire : Air France-KLM : "Copenhague doit devenir le 3e hub" du groupe avec SAS
Par rapport aux appareils concurrents de génération précédente, ce modèle réduit de 25 % la consommation de carburant, les émissions de CO₂ et les coûts d’exploitation.
La famille A330 peut dès aujourd’hui opérer avec une proportion allant jusqu’à 50 % de carburant d’aviation durable (SAF). Airbus maintient son objectif de rendre ses appareils compatibles avec 100 % de SAF d’ici à 2030.
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