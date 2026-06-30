SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

Alliant des performances économiques exceptionnelles à un meilleur bilan environnemental, cet appareil jouera un rôle clé dans notre politique de flotte à long terme.



Il nous permettra d’offrir une expérience client exceptionnelle, d’étendre notre réseau et de proposer une flexibilité et un confort accrus à nos passagers,

La compagnie scandinave SAS franchit une étape importante dans le renouvellement de sa flotte.À l’occasion d’une cérémonie officielle organisée à Copenhague, Anko van der Werff, PDG de SAS, et Benoît de Saint-Exupéry, directeur des ventes de la branche avions commerciaux d’Airbus, ont officialisé l’acquisition de 18 Airbus A330-900." a déclaré Anko van der Werff.