Explora Journeys : Explora IV franchit une nouvelle étape de construction

Ce navire représente notre engagement inébranlable à offrir une nouvelle norme d'excellence en matière de voyages en mer de luxe

Made in Italy

La mise à l’eau du tronçon avant de l’Explora IV s’inscrit dans le, commandés par Explora Journeys, filiale du groupe MSC. Ce tronçon, transféré au chantier Fincantieri de Sestri Ponente pour la poursuite des travaux, constitue une étape structurante vers la livraison du navire, prévue pour 2027.Ce futur navire, comme les EXPLORA III, V et VI, sera(GNL), traduisant l’engagement de la marque en faveur d’un modèle plus durable. «», indique Anna Nash Les navires de la flotte se distinguent par leur conception orientée vers l’expérience client immersive et le design «». L’investissement total de plus de 3,5 milliards d’euros générera un, avec en moyenne 2 500 emplois par navire, mobilisés sur deux à trois ans et plus de sept millions d’heures de travail par unité.Explora Journeys a lancé sa flotte avec l’EXPLORA I en août 2023, suivi de l’EXPLORA II livré en septembre 2024. L’EXPLORA III est attendu pour 2026, avant l’entrée en service de l’EXPLORA IV l’année suivante.. Tous les navires ambitionnent de proposer une expérience maritime axée sur l’innovation, la durabilité et le confort des passagers.