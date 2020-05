TGV Lyria reprend son trafic entre Genève, Bâle et Paris

Lyria annonce la reprise progressive du trafic ferroviaire entre Paris et la Suisse.



Depuis lundi 11 mai 2020, un aller-retour quotidien est assuré entre Paris <> Genève (deux liaisons par jour dès le 18 mai) et Paris <> Bâle. Ces cadences devraient être renforcées dans un second temps sur tout le réseau explique la compagnie.



Cette dernière a mis en place de nouvelles mesures sanitaires à bord, et les informe que toute personne circulant sur le territoire français doit se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire et des documents d’identité nécessaires pour des contrôles de douane aux frontières.



La capacité des trains est actuellement limitée à 50% afin de respecter les mesures de distanciation sociale. Tous les voyageurs doivent porter un masque à bord, y compris les enfants à partir de 11 ans.