Pétition Marseille : J.-F. Suhas (Club de la croisière) veut "rétablir la vérité"

Chers toutes et tous,Marseille est avant tout une ville portuaire depuis 2600 ans et c’est bien de son port qu’elle a pu connaitre le développement et le rayonnement qu’on lui connait. Au-delà de ma qualité de Président du Club de la Croisière, c’est surtout en tant que professionnel portuaire et partie prenante de la place maritime marseillaise et dans le cadre de ce collectif que je m’adresse à vous aujourd’hui.Pour me connaitre, vous savez tous que je porte et je défends les sujets liés à la transition écoénergétique et à la protection de la Méditerranée depuis toujours, tout en étant très attaché à l’acceptation sociétale.L’ensemble de la place portuaire a donc été bien étonnée de voir sortir cette pétition portée par le Maire de Marseille en personne, sans aucune concertation ou message d’alerte auprès des autorités, alors que l’ensemble des acteurs de la place portuaire et plus largement les acteurs économiques et sociaux de Marseille sont engagés avec les élus dans une instance d’échanges réguliers et constructifs, le Dialogue Ville-Port dans le cadre de laquelle l’ensemble de ces sujets y sont régulièrement abordés.