MSC World America : ces 2 stars d'Hollywood s’associent au paquebot !

MSC Croisières a choisicomme marraine de son nouveau navire,. Cette annonce renforce les liens de Drew Barrymore avec la compagnie, après avoir été la covedette de leur campagne publicitaire diffusée lors de la finale du championnat de Football Américain.officiera lors du baptême du navire le 9 avril à Miami, au nouveau terminal de croisières MSC à PortMiami. La cérémonie inclura un dîner de gala et des divertissements exclusifs.Après le baptême, MSC World America partira pour une, l'île privée de MSC Croisières aux Bahamas. Lors de cette escale, la Fondation MSC inaugurera un nouveau, qui soutiendra le programme Super Coral visant à restaurer les récifs coralliens affectés par le changement climatique.Drew Barrymore a exprimé son enthousiasme pour ce rôle, soulignant son amour pour les voyages et leur capacité à offrir des expériences inoubliables. «».