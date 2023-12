Cet hiver réservez votre croisière de 7 nuits à bord de MSC Orchestra au départ de Marseille

8 jours pour explorer les plus belles destinations d'Espagne et d'Italie.



Rédigé par MSC Croisières le Lundi 4 Décembre 2023

Vous recherchez un itinéraire exclusif pour votre prochaine croisière cet hiver ? Embarquez à bord de MSC Orchestra et explorez le meilleur de l'Espagne et de l'Italie grâce à des séjours prolongés dans les ports (jusqu'à 12 heures d’escale). Le navire sera au départ de Marseille tous les jeudis à partir du 21 décembre 2023 et jusqu’au 4 avril 2024.(1)



Votre croisière de 7 jours commence à Marseille et vous pourrez admirer, depuis le large, la cité phocéenne et les magnifiques îles du Frioul.



Le navire prendra la direction des Iles Baléares et de sa capitale, Palma de Majorque. Profitez de votre journée pour découvrir les richesses architecturales de la ville comme la Cathédrale Santa Marta ou le Palais Royal de l’Almudaina.



La deuxième escale espagnole vous mènera dans le chef-lieu de la « Costa Blanca », Valence, l'une des villes les plus pétillantes d'Espagne. Soyez émerveillé par sa vieille ville animée ou visitez l'impressionnant complexe de grottes de San José connues aux quatre coins du pays.



Après une journée en mer qui vous permettra de profiter pleinement des activités et animations du navire, MSC Orchestra accostera en Sardaigne, en plus précisément à Cagliari. Profitez de votre présence dans la capitale sarde pour visiter son célèbre quartier médiéval du Castello, entouré de remparts, ou pour vous rendre sur le site archéologique de Nora.



Votre croisière se prolongera par deux escales en Italie, dans les provinces du Latium et de Toscane. Depuis le port de Civitavecchia, partez à la découverte de Rome et de ses merveilles antiques (Colisée, Panthéon, la fontaine de Trevi…). Ensuite, pour terminer ce séjour mémorable, vous accosterez à Livourne, dans la magnifique Toscane. De là, à vous les merveilles de Florence et Pise !







► Pour réserver votre croisière à bord de MSC Orchestra, rendez-vous sur

Que vous soyez à la recherche d'une aventure gastronomique, culturelle ou familiale, embarquez sur MSC Orchestra, où vous pourrez vous détendre et vivre de multiples expériences en Méditerranée.

D’autres itinéraires sont disponibles au départ de Marseille pendant la saison hivernale : (2)



MSC Fantasia au départ de Marseille tous les lundis pour visiter Gênes, La Spezia, Naples, Palma de Majorque et Barcelone.(3)



► Toutes les informations pour réserver votre future croisière sont disponibles sur



(1) Prix à partir de 399 € par personne, frais de service hôtelier inclus en pension complète.

(2) Prix à partir de 495 € par personne, frais de service hôtelier inclus en pension complète.

(3) Prix à partir de 415 € par personne, frais de service hôtelier inclus en pension complète. MSC World Europa au départ de Marseille tous les samedis pour visiter Gênes, Civitavecchia (Rome), Palerme, La Valette et Barcelone.MSC Fantasia au départ de Marseille tous les lundis pour visiter Gênes, La Spezia, Naples, Palma de Majorque et Barcelone.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site web pour découvrir toutes nos actualités, nos destinations et nos navires.

www.mscbook.fr





