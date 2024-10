Altares : "Forte incertitude sur la consommation des ménages" 🔑

La sortie de Xavier Niel ne s'applique pas qu'aux agences de voyages, et je pense au contraire que les agences de voyages se sont orientées vers le digital depuis très longtemps déjà .



Ce qui n'est pas le cas des pharmacies par exemple qui ont raté le virage d'internet et qui connaissent des difficultés.



Dans le voyage globalement les chiffres sont bons. Les entreprises ont désormais réglé les cotisations sociales qui bénéficiaient d'un moratoire post-covid, et sur les PGE, il n'y pas plus de difficultés. Les entreprises qui sont fragiles et qui avaient un PGE sont déjà tombées.