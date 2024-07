Qui sont les agences défaillantes au 2e trimestre 2024 ? 🔑

TourMaG - Est ce que les difficultés liées au remboursement des PGE et aux aides covid sont derrière nous ? Certaines entreprises doivent encore rembourser...



Thierry Millon : La partie liée aux retards de paiement des cotisations sociales est derrière nous.



Sur les PGE, ce n'est pas tout à fait la même histoire et pas uniquement dans le voyage. Cependant il ne faut pas être trop pessimistes.



C'est évident que les entreprises sont aujourd'hui à la peine, parce que la conjoncture n'est pas bonne. Mais pour le moment, sur les PGE, il n'y a pas d'accélération du risque de défaut.



Les chiffres de fin avril montraient que sur les 145 milliards d'euros de PGE qui avaient été accordés sur l'épisode Covid, 61 milliards qui restaient encore dus, c'est-à-dire 42%.



Nous avons passé la majorité. Pour le moment, ça s'est bien passé. Il y a des entreprises qui ont été en capacité de régler ces PGE plus vite que prévu, d'autres qui sont dans un échéancier court et puis d'autres, enfin, pour lesquelles l'échéancier va encore durer deux ans de plus.



Nous pouvons toutefois considérer que la situation se détend. Les entreprises qui sont fragiles et qui avaient un PGE sont déjà tombées.



La conjoncture dans ce secteur est meilleure en perspective qu'elle ne l'a été sur les trimestres passés.



Les seules interrogations concernent le climat des affaires et la géopolitique. Nous devons envisager l'avenir avec prudence, mais une prudence raisonnable avec des projections qui sont aujourd'hui bien plus favorables qu'elles ne l'étaient même encore l'année dernière.



Nous sommes donc plutôt moins inquiets sur les PGE dans ce métier aujourd'hui qu'auparavant. Les PGE les plus lourds ont ou été réglés en totalité ou très majoritairement. Il reste encore quelques millions à payer, qu'on soit très clair.



Mais cela concerne des sociétés qui sont en capacité de le faire. Cela ne veut pas dire que toutes vont y arriver parce qu'il y a quand même un contexte.