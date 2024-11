Selectour : pourquoi les TO ne se priveront pas de la MACIF et des CE

Reste que certaines agences se trouvent confrontées à une clientèle qui réclame les mêmes rabais. Et dans ce cas, que leur répondre ?



Dans le cadre des nouveaux contrats 2025 - 2027, conclus avec le GIE ASHA, les tour-opérateurs qui travaillent avec les comités d'entreprise partagent la réduction avec l'agence. "Si le client justifie une proposition qui vient des comités d'entreprise, nous partageons la remise. Nous devons avoir seulement une quinzaine de demandes de ce type par an", nous explique Philippe Sangouard, directeur de Boomerang.



Ce que regrettent certains fournisseurs, c'est que les agences de voyages n'aillent pas, elles aussi, chercher le business là où il est. Plusieurs exemples existent. " Le compte Visa Premier, c'est Univairmer. D'autres agences font le choix de s'implanter dans les CE qui n'ont pas de service voyages.



Les agences : c'est la réassurance, le service, la sécurité, la responsabilité... il faut qu'elles s'emparent de ces sujets ! " lance ce TO en guise de conclusion.