Expo 2030 : Riyad promet une exposition universelle "hors normes"

Le site retenu à Riyad s'étendra sur 6 millions de m², visant à accueillir plus de 40 millions de visiteurs sur six mois.



Il comprendra des infrastructures à la hauteur de l’ambition nationale : espaces d’exposition ultramodernes, services hôteliers, mobilités connectées et conception durable.



L’Expo 2030 Riyadh promet d’être l’une des plus vastes jamais organisées.



Cette dimension hors normes reflète une volonté de laisser un héritage structurant à la ville et à la région, tout en renforçant le rôle de l’Arabie saoudite sur la scène internationale.