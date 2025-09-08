Comment HôtelGroupes, RestoGroupes fédèrent plus de 300 établissements ?

Comme tout le secteur, les établissements doivent composer avec le manque de personnel qualifié, un fort turnover et la concurrence des franchises capables de casser les prix.



Mais les indépendants conservent un atout majeur : leur authenticité. « 95 % de nos partenaires sont indépendants, et c’est ce que recherchent les voyagistes » , souligne-t-il.



Avec des volumes revenus à leur niveau d’avant-Covid, l’avenir s’annonce prometteur. Les nouveaux sites web, attendus début 2026, intégreront des filtres avancés (scolaires, accès PMR, menus spécifiques), des contenus enrichis et une section actualités, transformant le réseau en véritable média du tourisme de groupe.



« Notre ambition est claire : capter la clientèle traditionnelle tout en séduisant une nouvelle génération de voyageurs plus digitale et plus curieuse. Le voyage en groupe a encore de beaux jours devant lui » , conclut Ugo Philippe.