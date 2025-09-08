Comment HôtelGroupes, RestoGroupes fédèrent plus de 300 établissements ?

Ugo Philippe, directeur commercial de HôtelGroupes, RestoGroupes et CircuitGroupes et son équipe ont exposé au salon espagnol Fitur 2025. @Hotelgroupes Restogroupes (Quartet Conseil)
« Notre mission, c’est de rassembler les hôtels et restaurants qui savent accueillir des groupes, explique Ugo Philippe. On ne sélectionne pas au hasard : capacité d’au moins 60 personnes, bonne réputation en ligne, expérience confirmée. »
Le réseau compte aujourd’hui plus de 300 établissements en France métropolitaine et en Martinique. Un chiffre en hausse, après la parenthèse difficile du Covid-19 qui avait fait chuter le nombre d’adhérents à 280.
L’ambition ? 320 établissements d’ici 2026.
A lire aussi : Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Le réseau compte aujourd’hui plus de 300 établissements en France métropolitaine et en Martinique. Un chiffre en hausse, après la parenthèse difficile du Covid-19 qui avait fait chuter le nombre d’adhérents à 280.
L’ambition ? 320 établissements d’ici 2026.
A lire aussi : Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
HôtelGroupes : entre guide papier et vitrine numérique
Chaque année, 7 000 exemplaires du guide annuel référent tous les adhérents à HotelGroupes et RestoGroupes sont édités.@Hotelgroupes Restogroupes (Quartet Conseil)
Autres articles
-
Qui est Travel & Vous, le nouveau TO groupiste français ? [ABO]
-
Compagnies aériennes, groupistes... je t’aime moi non plus ! 🔑
-
L’hébergement insolite va-t-il bouleverser le secteur de l’hôtellerie classique ?
-
Voyage de groupes : la sortie de crise viendra-t-elle du BtoC ?
-
Salaün Holidays s’associe à l’IUT de Quimper pour former et recruter des commerciaux
Le dispositif repose sur deux outils complémentaires : une plateforme web mise à jour en continu et un guide annuel tiré à 7 000 exemplaires, traduit en anglais, espagnol, italien et allemand.
« Nous avons voulu réduire le tirage, mais les partenaires y tiennent. Le guide reste un objet précieux », souligne Ugo Philippe d'HôtelGroupes.
« Nous avons voulu réduire le tirage, mais les partenaires y tiennent. Le guide reste un objet précieux », souligne Ugo Philippe d'HôtelGroupes.
Une offre pensée pour la clientèle française et internationale
La demande se répartit équitablement entre voyageurs français et étrangers, avec une forte présence des marchés européens voisins mais aussi d’Amérique et d’Amérique latine. C’est pour ces clientèles qu’a été lancé Circuit Groupe, qui propose aujourd’hui 15 circuits.
Son principe : des séjours en étoile avec hébergement centralisé et activités quotidiennes, conçus pour simplifier le travail des voyagistes.
Son principe : des séjours en étoile avec hébergement centralisé et activités quotidiennes, conçus pour simplifier le travail des voyagistes.
Un réseau sans commission, mais avec accompagnement
Contrairement aux plateformes classiques, le modèle économique ne repose pas sur les commissions : les adhérents paient une cotisation annuelle qui leur garantit visibilité, salons et communication ciblée.
La majorité des hôtels sont des 3 étoiles, adaptés aux budgets du marché groupe, tout en respectant les usages comme la gratuité pour les chauffeurs d’autocar.
Mais l’apport du réseau ne s’arrête pas là : campagnes de communication en marque blanche, audits de visibilité locale, diffusion auprès d’un fichier de 20 000 contacts qualifiés, formations pour séduire les tours opérateurs… « Nous sommes aussi des partenaires stratégiques », rappelle Ugo Philippe.
La majorité des hôtels sont des 3 étoiles, adaptés aux budgets du marché groupe, tout en respectant les usages comme la gratuité pour les chauffeurs d’autocar.
Mais l’apport du réseau ne s’arrête pas là : campagnes de communication en marque blanche, audits de visibilité locale, diffusion auprès d’un fichier de 20 000 contacts qualifiés, formations pour séduire les tours opérateurs… « Nous sommes aussi des partenaires stratégiques », rappelle Ugo Philippe.
Défis et perspectives numériques
Comme tout le secteur, les établissements doivent composer avec le manque de personnel qualifié, un fort turnover et la concurrence des franchises capables de casser les prix.
Mais les indépendants conservent un atout majeur : leur authenticité. « 95 % de nos partenaires sont indépendants, et c’est ce que recherchent les voyagistes », souligne-t-il.
Avec des volumes revenus à leur niveau d’avant-Covid, l’avenir s’annonce prometteur. Les nouveaux sites web, attendus début 2026, intégreront des filtres avancés (scolaires, accès PMR, menus spécifiques), des contenus enrichis et une section actualités, transformant le réseau en véritable média du tourisme de groupe.
« Notre ambition est claire : capter la clientèle traditionnelle tout en séduisant une nouvelle génération de voyageurs plus digitale et plus curieuse. Le voyage en groupe a encore de beaux jours devant lui », conclut Ugo Philippe.
Mais les indépendants conservent un atout majeur : leur authenticité. « 95 % de nos partenaires sont indépendants, et c’est ce que recherchent les voyagistes », souligne-t-il.
Avec des volumes revenus à leur niveau d’avant-Covid, l’avenir s’annonce prometteur. Les nouveaux sites web, attendus début 2026, intégreront des filtres avancés (scolaires, accès PMR, menus spécifiques), des contenus enrichis et une section actualités, transformant le réseau en véritable média du tourisme de groupe.
« Notre ambition est claire : capter la clientèle traditionnelle tout en séduisant une nouvelle génération de voyageurs plus digitale et plus curieuse. Le voyage en groupe a encore de beaux jours devant lui », conclut Ugo Philippe.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre