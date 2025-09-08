TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Comment HôtelGroupes, RestoGroupes fédèrent plus de 300 établissements ?

L'interview d'Ugo Philippe, responsable commercial de hotelgroupes.com, restogroupes.com, circuitgroupes.com.


Depuis plus de vingt ans, HôtelGroupes et RestoGroupes fédèrent des établissements indépendants spécialisés dans l’accueil de groupes. En complément, CircuitGroupes, lancé il y a huit ans, est venu enrichir l’offre avec des séjours thématiques clés en main. Ugo Philippe, qui pilote ces trois entités, revient sur leur rôle et leur évolution dans le contexte actuel du tourisme de groupe.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

Ugo Philippe, directeur commercial de HôtelGroupes, RestoGroupes et CircuitGroupes et son équipe ont exposé au salon espagnol Fitur 2025. @Hotelgroupes Restogroupes (Quartet Conseil)
« Notre mission, c’est de rassembler les hôtels et restaurants qui savent accueillir des groupes, explique Ugo Philippe. On ne sélectionne pas au hasard : capacité d’au moins 60 personnes, bonne réputation en ligne, expérience confirmée. »

Le réseau compte aujourd’hui plus de 300 établissements en France métropolitaine et en Martinique. Un chiffre en hausse, après la parenthèse difficile du Covid-19 qui avait fait chuter le nombre d’adhérents à 280.

L’ambition ? 320 établissements d’ici 2026.

HôtelGroupes : entre guide papier et vitrine numérique

Chaque année, 7 000 exemplaires du guide annuel référent tous les adhérents à HotelGroupes et RestoGroupes sont édités.@Hotelgroupes Restogroupes (Quartet Conseil)
Le dispositif repose sur deux outils complémentaires : une plateforme web mise à jour en continu et un guide annuel tiré à 7 000 exemplaires, traduit en anglais, espagnol, italien et allemand.

« Nous avons voulu réduire le tirage, mais les partenaires y tiennent. Le guide reste un objet précieux », souligne Ugo Philippe d'HôtelGroupes.

Une offre pensée pour la clientèle française et internationale

La demande se répartit équitablement entre voyageurs français et étrangers, avec une forte présence des marchés européens voisins mais aussi d’Amérique et d’Amérique latine. C’est pour ces clientèles qu’a été lancé Circuit Groupe, qui propose aujourd’hui 15 circuits.

Son principe : des séjours en étoile avec hébergement centralisé et activités quotidiennes, conçus pour simplifier le travail des voyagistes.

Un réseau sans commission, mais avec accompagnement

Contrairement aux plateformes classiques, le modèle économique ne repose pas sur les commissions : les adhérents paient une cotisation annuelle qui leur garantit visibilité, salons et communication ciblée.

La majorité des hôtels sont des 3 étoiles, adaptés aux budgets du marché groupe, tout en respectant les usages comme la gratuité pour les chauffeurs d’autocar.

Mais l’apport du réseau ne s’arrête pas là : campagnes de communication en marque blanche, audits de visibilité locale, diffusion auprès d’un fichier de 20 000 contacts qualifiés, formations pour séduire les tours opérateurs… « Nous sommes aussi des partenaires stratégiques », rappelle Ugo Philippe.

Défis et perspectives numériques

Comme tout le secteur, les établissements doivent composer avec le manque de personnel qualifié, un fort turnover et la concurrence des franchises capables de casser les prix.

Mais les indépendants conservent un atout majeur : leur authenticité. « 95 % de nos partenaires sont indépendants, et c’est ce que recherchent les voyagistes », souligne-t-il.

Avec des volumes revenus à leur niveau d’avant-Covid, l’avenir s’annonce prometteur. Les nouveaux sites web, attendus début 2026, intégreront des filtres avancés (scolaires, accès PMR, menus spécifiques), des contenus enrichis et une section actualités, transformant le réseau en véritable média du tourisme de groupe.

« Notre ambition est claire : capter la clientèle traditionnelle tout en séduisant une nouvelle génération de voyageurs plus digitale et plus curieuse. Le voyage en groupe a encore de beaux jours devant lui », conclut Ugo Philippe.


