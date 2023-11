Selectour : "Nous allons rémunérer davantage ceux qui suivent la politique du réseau"

"Nous mettons à votre disposition une marque, une belle marque, et ça, de manière totalement gratuite. Une marque sur laquelle nous investissons avec des moyens humains, et financiers importants. Nous lançons des campagnes medias et de référencement."



D'ailleurs une nouvelle campagne en 2024 (loisirs et affaires) sera prochainement dévoilée "où nous allons insister davantage sur la partie digitale. Nous sommes le premier réseau d'agences physiques en termes de performances web via le web to store, et nous entendons bien le rester".



Outre l'aménagement intérieur et extérieur des points de vente, la charte qualité aborde également le thème du digital à travers "la présence en ligne".



" Nous allons nous concentrer sur la présence en ligne c'est à dire le temps de réponses aux avis clients, les photos, les descriptifs, l'animation du site web, nous allons accompagner les agences " ajoute Bertrand Bonnefoi.



Autre axe mis important pour Selectour : l'implication des adhérents. "Nous devons avoir plus d'adhérents présents aux réunions de région. Des réunions de région où on se déplace, on vient chez vous, vous expliquer les projets, les choix qui sont faits, pourquoi on fait ces choix-là. Il y a aussi la présence au congrès, c'est vrai, cette année, il y a eu beaucoup plus de monde. Mais nous pouvons encore faire mieux ". appuie Jean-Noël Lefeuvre.



Là aussi, le réseau souhaite déployer un système de récompense : " Les adhérents qui participent au congrès auront des points supplémentaires " a annoncé Laurent Abitbol.