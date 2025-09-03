Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial

Accor annonce le lancement de ALL Accor+, une nouvelle plateforme mondiale d’abonnement qui unifie les différentes offres régionales du groupe.
Cette évolution vise à "simplifier et clarifier l’expérience des membres, tout en renforçant l’engagement du groupe en matière de fidélité hôtelière."
Totalement intégrée au programme de fidélité ALL Accor, la plateforme ALL Accor+ regroupe désormais toutes les formules existantes, offrant aux voyageurs un choix plus large et des avantages plus cohérents à travers les plus de 4 500 hôtels et 30 enseignes du groupe dans le monde.
L’objectif est de proposer un parcours client fluide et adapté aux différentes habitudes de voyage.
"Avec quatre cartes d’abonnement distinctes adaptées aux profils des voyageurs, nous offrons un produit plus attractif et plus simple, tout en apportant une valeur tangible et émotionnelle à nos meilleurs clients", explique Mehdi Hemici, Chief Loyalty & E-Commerce Officer d’Accor.
Quatre formules proposées par Accor
Le programme ALL Accor+ propose quatre cartes d’abonnement :
ALL Accor+ Explorer : carte premium pour les voyages immersifs, offrant deux nuits gratuites selon le principe « une nuit réservée, une nuit offerte », jusqu’à 15 % de réduction sur plus de 30 enseignes, et une montée en statut accélérée après 30 nuits. Disponible dès le 1er octobre 2025 en Asie-Pacifique, avec une extension prévue au Moyen-Orient et en Chine. Prix : 215 €/an.
ALL Accor+ Voyager : offre un accès élargi aux marques du groupe, du luxe à l’économique, avec 15 % de réduction sur plus de 30 enseignes, passage automatique au statut supérieur après 20 nuits et garantie de disponibilité de la chambre deux jours avant l’enregistrement. Disponible à partir de janvier 2026. Prix : 199 €/an.
ALL Accor+ ibis : dédiée aux voyageurs soucieux de leur budget, elle offre 15 % de réduction sur les hôtels ibis, ibis Styles et ibis Budget, avec passage au statut supérieur après 10 nuits et garantie de disponibilité deux jours avant l’arrivée. Prix : 99 €/an.
ALL Accor+ Signature (Brésil) : programme régional offrant des récompenses accélérées et des expériences exclusives, avec versement mensuel de points et accès à des avantages dans les hôtels et auprès de partenaires en Amérique du Sud. Prix : à partir de 135 €/an.
