Le programme ALL d’Accor franchit 100 millions de membres

ALL s’appuie sur un écosystème intégrant hôtellerie, voyage, divertissement et services quotidiens. À ce jour, 7 700 « Limitless Experiences » ont été vécues par les membres : événements culturels, sportifs, concerts, avec des lieux emblématiques comme l’Accor Arena à Paris ou l’Accor Stadium à Sydney. ALL est partenaire de plus de 110 acteurs dans les domaines de la mobilité, des services financiers, de l’assurance ou du shopping. Quinze nouveaux partenariats sont envisagés pour 2025.



Les membres ont accès à un large éventail d’enseignes, de Raffles à ibis, en passant par Fairmont, Sofitel, Novotel ou The Hoxton. ALL s’inscrit également dans une démarche environnementale. En 2023, le partenariat avec Dift a permis de collecter 11 millions de points Reward, transformés en dons. Le programme « Skip the Clean » permet de réduire l’empreinte environnementale des hôtels (eau, produits, linge), tout en récompensant les membres. Accor présente ALL comme « source de croissance régulière pour les propriétaires d’hôtels comme pour le Groupe » et comme « un puissant moteur de performance et de croissance de l’activité ».