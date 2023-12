Experience Abu Dhabi dévoile sa nouvelle campagne

La campagne «» de Experience Abu Dhabi vise à éveiller la curiosité et à inciter les visiteurs à personnaliser leur aventure, allant des sites historiques aux merveilles modernes emblématiques. Elle souligne la variété d'activités, de passions et de couleurs à découvrir, que l'on chercheCette campagne dynamique, rythmée par de la musique et des décors colorés, suit quatre personnages découvrant Abu Dhabi pour la première fois. Ils vivent des expériences qui les inspirent, les captivent et les ressourcent. Parmi les lieux incontournables, on trouve, âgées de plus de quatre millions d'années.Conçue pour les voyageurs en quête d'expériences plus personnalisées et immersives, cette campagne créative et émotionnelle présente Abu Dhabi comme une destination de choix, où chacun peut trouver son rythme. La vidéo de la campagne transmet l'essence de la culture d'Abu Dhabi, au cœur de toutes ses attractions et activités.« Find Your Pace » met en avant lesd'expériences qu'offre Abu Dhabi :. La destination promet éducation créative, enrichissement de la vie, divertissement et aventure, le tout accessible tout au long de l'année et à proximité. Abu Dhabi invite chacun à explorer à son propre rythme.