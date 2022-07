État fédéral constitué en 1971, les Émirats Arabes Unis n’ont cessé depuis de vivre un développement économique, mais aussi démographique impressionnant. Étant considéré comme l’un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole, le pays est l’un des plus riches au monde.C’est au Moyen-Orient, dans le sud-ouest de l’Asie, que se trouvent les Émirats Arabes Unis. Frontaliers avec l’Arabie Saoudite et séparés du Qatar par un port naturel, ils se situent, plus précisément, entre le golfe d’Oman et le Golfe Persique. La superficie totale de cet État est de 83 600 km². Elle est faite de déserts, de montagnes, d’oasis, d’îles et d’îlots.Sept émirats composent l’EAU. Il s’agit d’Abou Dhabi, d’Adjman, de Dubaï, de Fujaïrah, d’Om al-Qiwain, de Ras el Khaimah et de Sharjah.S’étalant sur 80 % du territoire des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi en constitue la capitale fédérale. Il s’agit du seul émirat qui ne compte pas d’enclaves. Il comprend un aéroport à usage principalement militaire et un autre international qui le relie au monde entier.Par ailleurs, la ville de Dubaï est considérée comme la capitale économique des EAU.Le climat aride des Émirats Arabes Unis est de type subtropical. On y trouve uniquement deux saisons.L’été émirien est extrêmement chaud et humide. Il commence en avril pour se terminer en octobre. Les températures atteignent leurs maximales entre juin et septembre. Elles peuvent alors vaciller entre 40 et 50 degrés. Elles ont déjà atteint un record de 55 degrés. Cela peut donc rapidement devenir infernal. D’ailleurs, les piscines sont souvent réfrigérées pour permettre la baignade. En effet, la température de la mer peut atteindre les 38 degrés.Notez, par ailleurs, qu’assez rarement, le pays peut être le théâtre de cyclones tropicaux durant la période estivale. C’est surtout au nord des Émirats, et spécialement à Fujaïrah, qu’une telle menace peut sévir.Quant à l’hiver, il commence donc en novembre et se finit en avril. Il peut être doux comme il peut afficher une certaine chaleur avec des températures pouvant atteindre les 28 degrés. S’il peut y avoir des averses, elles restent quand même rares et elles seront de très courte durée.