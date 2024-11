Congrès Selectour : 34 M€ de sur-commissions et 1,5 M€ de super com' bonus

Sur le tourisme, c'est de favoriser la vente additionnelle avec un objectif de faire augmenter le panier moyen de plus de 7%. C'est d'avoir une ambition de croissance de plus de 10% et d'avoir une part de marché des fournisseurs GOLD qui dépasse les 50%.



Sur le transport, la première des choses, c'est de déployer davantage Selectour+ sur les fournisseurs non équipés, afin de faire augmenter leur chiffre d'affaires. Et c'est de rapatrier en interne tous les volumes générés par les agrégateurs non référencés.



Dès 2026, c'est aussi d'intégrer dans le référencement un critère

Et sur NDC, toutes compagnies confondues, c'est d'arriver à un niveau de taux de réservation au moins égal à 25%.

Outre les sur-commissions, Selectour Cette rémunération supplémentaire vient récompenser les adhérents qui portent l’enseigne (à hauteur de 10%), qui respectent la charte qualité vitrine (à hauteur de 10%), l’aménagement intérieur des agences (20%), la présence en ligne (à hauteur de 10%).Les 50% restants sont liés à l’implication dans le réseau : participation aux réunions et au congrès. En 2025, un nouveau critère viendra s’ajouter :Le réseau veut accélérer sur ces aspects. Objectif :Pour y parvenir,. Autres ambitions : avoir d’ici un anMais l'hippocampe, fort d'(nous y reviendrons), s'est aussi fixé un cap précis : «