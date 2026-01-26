Vols annulés : les Etats-Unis et le Canada confrontés à une tempête d’ampleur historique

Vols annulés et routes bloquées

Une tempête hivernale d’une ampleur exceptionnelle frappe une large partie de l’Amérique du Nord depuis vendredi. Neige, verglas et froid extrême ont déjà causé la mort d’au moins dix personnes, plongé plus de 830 000 foyers dans le noir et fortement perturbé les transports, en particulier le trafic aérien aux États-Unis et au Canada.

