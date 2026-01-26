Vols annulés : les Etats-Unis et le Canada confrontés à une tempête d’ampleur historique

Une tempête hivernale d’une ampleur exceptionnelle frappe une large partie de l’Amérique du Nord - Depositphotos @billperry
Depuis plusieurs jours, une masse d’air arctique en provenance du Canada balaie les États-Unis du Texas jusqu’au nord-est du pays.
Les cumuls de neige sont spectaculaires, jusqu’à 38 cm en Pennsylvanie, 33 cm dans l’Indiana et le Missouri, 28 cm dans l’Illinois et l’Ohio, et même 15 cm au Texas, un État peu habitué à ce type de conditions.
À ces chutes de neige s’ajoute un verglas épais et particulièrement dangereux, notamment dans le sud du pays. Certaines zones du Mississippi et de la Louisiane enregistrent plus de 2,5 cm de glace, un phénomène inédit depuis 1994 pour ces territoires.
Les autorités locales appellent à limiter strictement les déplacements, tandis que écoles et entreprises ferment temporairement.
Froid extrême et situation humanitaire sous surveillance
Les services météorologiques américains anticipaient dans la nuit de dimanche à lundi un record de froid depuis janvier 2014 sur l’ensemble des 48 États continentaux, avec une température moyenne de -12,3°C.
Les autorités mettent en garde contre des températures ressenties pouvant atteindre -45°C dans certaines régions, avec un risque d’engelures en quelques minutes.
Le bilan humain s’alourdit, cinq décès à New York, des personnes retrouvées à l’extérieur dans des températures glaciales, trois morts au Texas, dont une adolescente lors d’un accident de luge, et deux décès en Louisiane, liés à des cas d’hypothermie.
Dans les grandes villes du sud comme Houston, des dispositifs d’accueil d’urgence ont été déployés pour les populations les plus vulnérables.
Trafic aérien fortement perturbé
La tempête a un impact massif sur le transport aérien, avec des conséquences directes pour les voyageurs comme pour les professionnels du tourisme. Dimanche, plus de 11 000 vols ont été annulés aux États-Unis et près de 20 000 retardés, tandis que plus de 3 500 annulations supplémentaires étaient déjà enregistrées pour ce lundi, selon FlightAware.
Les aéroports de Washington DC et de Philadelphie ont été quasiment paralysés. Selon les données de suivi aérien de FlightyApp, American Airlines a annulé 49 % de ses vols et Delta Air Lines 36 %.
Les taux d’annulation atteignent des niveaux particulièrement élevés dans plusieurs hubs majeurs : 84 % à Dallas et Philadelphie, 82 % à Newark, 81 % à New York JFK, 72 % à Washington, 71 % à Boston et 47 % à Atlanta.
Les aéroports internationaux Charlotte Douglas et Hartsfield-Jackson d’Atlanta ont été parmi les plus touchés par les annulations, avec 556 vols annulés à Charlotte et 538 à Atlanta.
Les autorités météorologiques évoquent un « impact considérable sur les transports », en particulier dans le nord du Texas, autour de Dallas, et sur l’ensemble de la côte Est.
Le Canada également touché : Toronto et Montréal sous alerte
La tempête se prolonge également vers le Canada, touchant désormais l’Ontario et le Québec. Les services météorologiques annoncent jusqu’à 40 cm de neige à Toronto et entre 15 et 25 cm dans le sud et l’est du Québec, avec des avertissements météo en vigueur pour Toronto, le sud de l’Ontario et le sud du Québec.
Face à l’intensité de l’épisode, la mairie de Toronto a déclenché des mesures d’urgence pour le déneigement, tandis que de nombreuses écoles ont décidé de fermer.
Sur le plan aérien, Air Canada signale des retards importants dans les aéroports de Toronto Pearson (YYZ) et Montréal-Trudeau (YUL) et autorise les passagers dont les plans sont flexibles à modifier leur vol sans frais, une mesure classique en cas de conditions météorologiques extrêmes.
