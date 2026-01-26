TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Vols annulés : les Etats-Unis et le Canada confrontés à une tempête d’ampleur historique

Vols annulés et routes bloquées


Une tempête hivernale d’une ampleur exceptionnelle frappe une large partie de l’Amérique du Nord depuis vendredi. Neige, verglas et froid extrême ont déjà causé la mort d’au moins dix personnes, plongé plus de 830 000 foyers dans le noir et fortement perturbé les transports, en particulier le trafic aérien aux États-Unis et au Canada.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Une tempête hivernale d’une ampleur exceptionnelle frappe une large partie de l’Amérique du Nord - Depositphotos @billperry
Une tempête hivernale d’une ampleur exceptionnelle frappe une large partie de l’Amérique du Nord - Depositphotos @billperry
Aer Lingus
Depuis plusieurs jours, une masse d’air arctique en provenance du Canada balaie les États-Unis du Texas jusqu’au nord-est du pays.

Les cumuls de neige sont spectaculaires, jusqu’à 38 cm en Pennsylvanie, 33 cm dans l’Indiana et le Missouri, 28 cm dans l’Illinois et l’Ohio, et même 15 cm au Texas, un État peu habitué à ce type de conditions.

À ces chutes de neige s’ajoute un verglas épais et particulièrement dangereux, notamment dans le sud du pays. Certaines zones du Mississippi et de la Louisiane enregistrent plus de 2,5 cm de glace, un phénomène inédit depuis 1994 pour ces territoires.

Les autorités locales appellent à limiter strictement les déplacements, tandis que écoles et entreprises ferment temporairement.

Froid extrême et situation humanitaire sous surveillance

Autres articles
Les services météorologiques américains anticipaient dans la nuit de dimanche à lundi un record de froid depuis janvier 2014 sur l’ensemble des 48 États continentaux, avec une température moyenne de -12,3°C.

Les autorités mettent en garde contre des températures ressenties pouvant atteindre -45°C dans certaines régions, avec un risque d’engelures en quelques minutes.

Le bilan humain s’alourdit, cinq décès à New York, des personnes retrouvées à l’extérieur dans des températures glaciales, trois morts au Texas, dont une adolescente lors d’un accident de luge, et deux décès en Louisiane, liés à des cas d’hypothermie.

Dans les grandes villes du sud comme Houston, des dispositifs d’accueil d’urgence ont été déployés pour les populations les plus vulnérables.

Trafic aérien fortement perturbé

La tempête a un impact massif sur le transport aérien, avec des conséquences directes pour les voyageurs comme pour les professionnels du tourisme. Dimanche, plus de 11 000 vols ont été annulés aux États-Unis et près de 20 000 retardés, tandis que plus de 3 500 annulations supplémentaires étaient déjà enregistrées pour ce lundi, selon FlightAware.

Les aéroports de Washington DC et de Philadelphie ont été quasiment paralysés. Selon les données de suivi aérien de FlightyApp, American Airlines a annulé 49 % de ses vols et Delta Air Lines 36 %.

Les taux d’annulation atteignent des niveaux particulièrement élevés dans plusieurs hubs majeurs : 84 % à Dallas et Philadelphie, 82 % à Newark, 81 % à New York JFK, 72 % à Washington, 71 % à Boston et 47 % à Atlanta.

Les aéroports internationaux Charlotte Douglas et Hartsfield-Jackson d’Atlanta ont été parmi les plus touchés par les annulations, avec 556 vols annulés à Charlotte et 538 à Atlanta.

Les autorités météorologiques évoquent un « impact considérable sur les transports », en particulier dans le nord du Texas, autour de Dallas, et sur l’ensemble de la côte Est.

Le Canada également touché : Toronto et Montréal sous alerte

La tempête se prolonge également vers le Canada, touchant désormais l’Ontario et le Québec. Les services météorologiques annoncent jusqu’à 40 cm de neige à Toronto et entre 15 et 25 cm dans le sud et l’est du Québec, avec des avertissements météo en vigueur pour Toronto, le sud de l’Ontario et le sud du Québec.

Face à l’intensité de l’épisode, la mairie de Toronto a déclenché des mesures d’urgence pour le déneigement, tandis que de nombreuses écoles ont décidé de fermer.

Sur le plan aérien, Air Canada signale des retards importants dans les aéroports de Toronto Pearson (YYZ) et Montréal-Trudeau (YUL) et autorise les passagers dont les plans sont flexibles à modifier leur vol sans frais, une mesure classique en cas de conditions météorologiques extrêmes.


Lu 271 fois

Tags : Amérique du Nord, tempete
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 26 Janvier 2026 - 08:42 Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Lundi 26 Janvier 2026 - 07:19 SFMA 2026 : trois jours pour rencontrer les recruteurs de l'aérien

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : une connectivité solide entre Paris et l’Amérique du Sud

LATAM Airlines : une connectivité solide entre Paris et l’Amérique du Sud
LATAM Airlines s’est imposée comme l’un des principaux groupes aériens d’Amérique du Sud, en...
Dernière heure

Vols annulés : les Etats-Unis et le Canada confrontés à une tempête d’ampleur historique

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Boomerang voyages : Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

TANGANYIKA EXPEDITIONS - Technico-commercial groupes H/F - CDD - (Antony (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

TourCom confirme ses ambitions européennes

TourCom confirme ses ambitions européennes
Partez en France

Partez en France

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

Vols annulés : les Etats-Unis et le Canada confrontés à une tempête d’ampleur historique

Vols annulés : les Etats-Unis et le Canada confrontés à une tempête d’ampleur historique
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France &amp; Benelux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias