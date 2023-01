Les bonnes raisons de venir en Normandie cette année

revient pour notre plus grand plaisir, l’un des temps forts en Normandie, du 8 au 18 juin prochain sur les quais de Rouen.Nos visiteurs pourront parler aux marins des plus grands voiliers du monde en montant à bord du Belem, de L‘Atlantis ou de l’Etoile du Roy.Le dimanche 18 juin sera l’un des temps forts de l’Armada qui verra les voiliers redescendre la Seine jusqu’à son estuaire.👉 Plus d’informations : Armada.org Cap sur Fort-de-France le 29 octobre pour la 16e édition de La Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre qui fête en 2023 ses 30 ans ! Deux cents marins inscrits dans trois catégories : les multicoques (15 mètres) des Ocean Fifty, les monocoques Imoca (18 mètres) et les Class40 (12 mètres) aux côtés des immenses Ultime. Qui va inscrir son nom aux côtés des légendes Cammas, Tabarly ou encore Desjoyaux ?👉 Plus d’informations : Transatjacquesvabre.org Rolex Fastnet Race est de retour à Cherbourg-en-Cotentin. Elle se tiendra du 17 au 29 juillet 2023, et s’élancera de Cowes, situé au nord de l’Île de Wight. Les marins navigueront sur une courte distance, 695 milles nautiques (soit un peu moins de 1300 km) en direction de la Normandie et en passant par le célèbre Fastnet Rock situé au sud de l’Irlande. Cette course au large la plus courue au monde a été créée en 1925 et a réuni lors de la dernière édition il y a 2 ans, plus de 330 équipages internationaux.👉 Plus d’informations : Rolexfastnetrace.com fêtera ses 100 ans à Granville les 24 et 25 juin. Goélette à trois mâts, il est le dernier des terre-neuviers français sur l’eau. Le Marité, diminutif de “Marie-Thérèse”, est baptisé le 24 juin 1923 à Fécamp. Restauré à son retour en France, il retourne à l’eau en 2012. Pour cette célébration, des navigations à thèmes sont organisées pour découvrir l’histoire granvillaise tout en mettant le cap sur l’archipel de Chausey et la baie du Mont-Saint-Michel.👉 Plus d’informations Lemarite.com