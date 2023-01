Transport aérien : le réveil de l'Asie

Il ne faut pas être grand devin pour pronostiquer, frustrés qu’ils sont depuis près de 3 ans. La conséquence va être une multiplication des vols en provenance des pays de l’est de l’Asie vers l’Europe et les USA.On ne sait pas trop bien dans quel état sont les transporteurs chinois, mais il est vraisemblable qu’ils sont parfaitement capables de remettre en service leurs flottes.ce qui est refusé aux occidentaux pour cause de guerre entre l’Ukraine et la Russie.La différence de temps de vol au bénéfice des compagnies chinoises est de l’ordre de 2 heures soit 4 heures pour une rotation ce qui constitue tout de même un gros avantage.Il est vraisemblable que les programmes d’exploitation retrouvent leur niveau de 2019 dès le printemps 2023.Auront-ils l’anticipation suffisante pour embaucher et former le personnel nécessaire à leur fonctionnement ?Et puis il faudra bien se poser la question des rémunérations si on veut attirer les candidatures. Il ne suffit pas de donner satisfaction aux seuls personnels navigants pour rendre fluide une exploitation aéronautique par essence très complexe et qui nécessite