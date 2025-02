Donc à la fin de beaucoup de stratégies marketing on finira par proposer une bonne campagne de communication, dont l’objet sera de renforcer la notoriété.



Là encore, il y a confusion entre notoriété et image de marque, et la question à laquelle on évite de répondre, « peut-on améliorer la notoriété d’une marque (de destination) qui n’existe pas aux yeux du grand public » ?



C’est pour cela que très souvent, il faudra rajouter quelques éléments qui vont permettre de situer la destination et mon best of reste cette campagne dans le métro en 2021 de la commune du Prat de Mollo « située au cœur du Haut Vallespir sur le territoire sud Canigou en pays Catalan à 60 km de Perpignan » ! 7 références géographiques, record inégalé !



" C'est inespéré. " Le maire de Prats-de-Mollo, le reconnaît : jamais sa commune d'un millier d'habitants n'aurait pu se payer une telle campagne de promotion. Mais la crise sanitaire est passée par là. Les publicitaires ont beaucoup moins d'événements à annoncer : résultat, les tarifs se sont effondrés.



Que peut on rajouter à cet argumentaire ? Qu’il y a un vrai et un faux Sud ?