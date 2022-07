FUTUROSCOPIE - Les rapports au vêtement : qui sont vos clients ? 🔑

Une dernière catégorie est incarnée par ces voyageurs pour qui le départ constitue l’occasion de changer en partie de peau, mais à travers un type de vêtement convenu, codifié, sensé intégrer les codes et valeurs du voyage. Souvent confortable, pratique, ce vêtement est généralement acquis dans des commerces dédiés à l’outdoor ou à l’aventure. On le revêt systématiquement, mécaniquement. On en remplit ses valises car il est supposé être indispensable à la réussite d’un déplacement.



Pour preuve, le directeur de Terre d’aventure souligne que sa clientèle se décompose bien en trois catégories immédiatement repérables : les adeptes de Décathlon, les adeptes du Vieux Campeur et les autres, ceux qui « s’habillent un peu n’importe comment » ! Le plus intéressant résidant dans le fait que ces catégories sont indépendantes du niveau de revenu de chaque voyageur.



Pour ces voyageurs, le tourisme est donc un monde à part impliquant des rituels vestimentaires indispensables. Peu lui importe le manque d’originalité de son « uniforme », il s’exprime à travers le registre des apparences et de l’affichage statutaire mais pas de la séduction. On part, donc on exhibe son départ afin d’en optimiser les bienfaits réels ou fantasmés qu’on en attend.