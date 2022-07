FUTUROSCOPIE - Les rapports au vêtement : une grille de lecture originale 🔑

D’autres touristes encombrent aussi leurs valises de toutes sortes de vêtements et en changent plusieurs fois par jour. Mais, pas pour les mêmes raisons.



Ce sont les « fashionistas » pour qui le vêtement revêt une importance primordiale. Soumis aux diktats de la mode, ces spécialistes du total look se recrutent parmi une population très conditionnée par les tendances marketing créées par les marques de prĂȘt-à-porter. Inspirés par les top modèles, ils affichent des panoplies vestimentaires copiées sur les magazines et passent beaucoup de leur temps de vacances à mettre au point et entretenir leurs apparences.



« Fashion addicts » invétérés, ce sont, une fois sur place, des shoppers intensifs puisant dans le commerce local de nouveaux atours dont ils se revêtent immédiatement. Ils sont souvent contraints à acquérir des bagages supplémentaires, aussi sophistiqués que possible, afin d’afficher d’emblée leurs différences. Ce sont plus souvent des femmes que des hommes. Ils sont cependant marginaux. On les retrouve dans les stations d’hiver et estivales branchĂ©es.



Enfin, vous avez bien compris que ce sont des instagrameurs invétérés qui passent une partie de leur voyage à se photographier et à poster leurs photos sur leur réseau préféré, portant à son comble le narcissisme.