Quelques mots encore sur l’écologie acoustique, qui est l’étude de la relation entre les organismes vivants et leur environnement sonore.



C’est un concept formulé à l’origine par le Canadien Raymond Murray Schäfer dans son livre de 1977 : Le Paysage sonore . L’auteur y voit une discipline à la croisée de multiples champs : musique, géographie, urbanisme, sociologie, acoustique, zoologie...



Mais il parle aussi d’une manière d’apprendre à écouter les paysages sonores pour mieux percevoir et lutter contre la pollution sonore résultant des activités techniques et industrielles de l’homme moderne.



En ce sens, l’écologie sonore est un concept normatif qui vise à identifier les sons beaux et utiles d’un côté, de l’autre les sons néfastes à l’équilibre du monde, qu’il s’agira de réduire ou de supprimer.



Très largement entendue depuis trente ans par de nombreux chercheurs, artistes et musiciens, « L’écologie sonore » peut être aussi approchée de façon sensible, créative et descriptive, par l’étude des relations entre l’humain et les sons de la biosphère !



Ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine et beaucoup à transmettre à un touriste de plus en plus curieux, désireux de comprendre le monde qui l’entoure.