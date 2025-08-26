Les Hauts-de-Seine relancent leur navette fluviale électro-solaire

Dans le cadre de sa stratégie touristique et de l’, le Département a élaboré une Charte du tourisme durable, associant offices de tourisme, sites culturels, hôteliers, restaurateurs et opérateurs fluviaux.L’objectif est de faire du développement durable unet de rayonnement, tout en renforçant l’expérience des visiteurs.Avec cette navette fluviale électro-solaire, les Hauts-de-Seine combinentcomme axe central du territoire.