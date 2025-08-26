Les Hauts-de-Seine relancent leur navette fluviale électro-solaire

À partir du 30 août et jusqu’au 28 septembre 2025, le département des Hauts-de-Seine met à disposition des habitants et des visiteurs une navette fluviale reliant trois escales majeures le long de la Seine.
Ce service, opéré par un catamaran électro-solaire d’une capacité de 55 passagers, fonctionne tous les samedis et dimanches, avec des rotations toutes les deux heures.
Il s’inscrit dans une stratégie plus large de développement durable et de valorisation des berges de la Seine.
En effet, le département mène depuis plusieurs années une politique de gestion de l’eau et d’aménagement des berges, favorisant la biodiversité, la sécurité face aux crues et l’accès aux loisirs nautiques.
Parallèlement, les Hauts-de-Seine promeuvent la mobilité douce avec des itinéraires pédestres et cyclables, trois véloroutes traversant le territoire, et plus de 500 hectares d’espaces verts labellisés « écologique ». Ces initiatives visent à rapprocher habitants et visiteurs de la nature et du patrimoine local.
Trois escales principales
La navette fluviale desservira trois escales principales, offrant aux passagers un accès facile à une diversité de sites culturels et naturels.
À Boulogne-Billancourt, depuis le quai Alphonse Le Gallo, il est possible d’admirer La Seine Musicale et la statue Ether, ou de visiter les musées départemental Albert-Kahn, des Années 30, Paul-Landowski et Paul-Belmondo.
À Issy-les-Moulineaux, le Port Victor permet de découvrir le Parc départemental de l’Île Saint-Germain, la Tour aux figures de Jean Dubuffet et de faire une pause gourmande aux Halles Biltoki.
Enfin, à Sèvres, le quai du Maréchal Juin offre un accès au Jardin des métiers d’Art et du Design, à la Manufacture et musées nationaux, au Domaine national de Saint-Cloud ainsi qu’au Parc nautique départemental de l’Île de Monsieur.
Une démarche de tourisme durable
Dans le cadre de sa stratégie touristique et de l’Agenda 2030, le Département a élaboré une Charte du tourisme durable, associant offices de tourisme, sites culturels, hôteliers, restaurateurs et opérateurs fluviaux.
L’objectif est de faire du développement durable un levier d’attractivité et de rayonnement, tout en renforçant l’expérience des visiteurs.
Avec cette navette fluviale électro-solaire, les Hauts-de-Seine combinent découverte culturelle, respect de l’environnement et promotion de la Seine comme axe central du territoire.
Lire aussi : J'ai testé la baignade dans la Seine à Paris
Informations pratiques
Horaires des rotations :
Boulogne-Billancourt
Départs : 10h45* / 12h45 / 14h45 / 16h45
Retours : 12h30* / 14h30 / 16h30 / 18h30 (fin du service)
Issy-les-Moulineaux
Départs : 11h30* / 13h30 / 15h30 / 17h30
Sèvres
Départs : 12h* / 14h / 16h / 18h
(*) Sauf les dimanches 14 et 21 septembre
Le service est proposé au tarif unique de 2 € par trajet, gratuit pour les moins de 18 ans, avec réservation obligatoire via l’application dédiée. Les billets donnent également droit à des réductions dans plusieurs sites partenaires le jour même.
